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新界分區會80選委將定期開會 推動擴權33人落選2019年區會

【明報專訊】當選「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會」選委會界別分組選舉的80名選委，提出會定期開會，討論跨區民生議題，並向特首及立法會議員反映意見，馬鞍山北分區委員會主席、民建聯李世榮期望，下月可開首次會議，目前要先與其他委員及市民接觸收集意見，訂立共同政綱，包括推動政府擴大3個委員會的職權。

80名選委中有33人曾於2019年區議會選舉敗選，其中沙田前區議員選委李世榮表示，現時區議會已失效，影響民生，他舉例指，過往區議會在中秋節會撥款舉辦活動，今年卻沒有相關撥款。他又稱，會爭取下月該界別80名選委可開首次會議，日後適時向特首、政府表達意見。李世榮認為，立法會、區議會和3個委員會的職能各有不同，立法會為立法機關，討論全港議題，分區會又比區議會更聚焦社區事務，惟法定權力不足，過往的意見難獲得政府全力跟進，期望政府提升3個委員會的職權。

稱比區會更聚焦社區事務

問到該界別選委全屬建制派，如何反映以往代表民主派的民意時，李世榮稱，3個委員會具備不同聲音，包括學校代表、業委會主席、非牟利組織等，可以收集足夠民意。

就提升各分區委員會職權，將軍澳南分區會副主席、民建聯西貢前區議員莊元苳說，分區委員會可做好市民與政府間橋樑角色、聯合其他分區委員會推動新界口岸的經濟及創科發展、爭取政府部門更多參與委員會會議、推動政府增加各委員會人手資源。沙田區撲滅罪行委員會主席鄧開荣稱，今屆新界區選委與上屆「新界各區議會」比較，前者更年輕、更高學歷、更專業，平均年齡50.2歲，較上一屆的52歲年輕。

相關字詞﹕分區防火委員會 分區滅罪委員會 分區委員會 民建聯 選委會選舉

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