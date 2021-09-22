選委會選舉點票11小時 選管會月內交報告 1小時點1.6張票 林鄭：問題嚴重

選舉事務處回覆表示，於投票日招聘約520名工作人員，包括255名投票站人員及265名點票人員。中央點票站於周日（19日）晚上約9時開啓首個票箱，總共4380張選票，至翌日早上近8時才公布所有界別的選舉結果，歷時約11個小時，即每名點票人員每小時平均處理1.6張選票。選舉事務處就安排有欠妥善致歉，承認運送票箱及點票時間超出公眾的合理預期，會審視各項工作流程，作出檢討和改善；據了解，選管會希望一個月內完成檢討報告。

林鄭着曾國衞梳理根源

防立會選舉現同樣問題

林鄭月娥昨日回應點票程序，承認有相當嚴重的問題，向參選人表示歉意，稱會督促選管會改善選舉安排，「無論是技術問題、人手問題，或是不熟習程序的訓練問題，都一定要解決」。她稱九龍、新界的投票站的派票櫃枱較少，令選民排隊的時間較長，認為可做得更完善。林太表示政府關心選舉運作問題，點名要求政制及內地事務局曾國衞連同選管會等梳理問題根源，防止12月立法會選舉中再次出現。

麥美娟將提質詢：未需問責

工聯會立法會議員麥美娟當日通宵等候選舉結果，她批評當局點票程序過於繁複，舉例有票箱填錯日期，需核實後才開票，「有些穩妥是不必要的」，認為日後應簡化程序，並預先向工作人員清晰解說工作。麥美娟於選管會主席馮驊周一清晨見記者後，就點票延誤當衆質問馮驊；她昨稱由於馮驊在新聞中心內見記者，令選舉主任暫停宣布結果，「（他）不如不要說，快點公布」。

立法會政制事務委員會下周開會討論立法會選舉活動指引，麥美娟表明會跟進是次點票失誤，亦已申請在立法會大會提口頭質詢。麥認為，尚未需要有人就失誤「問責」，但必須「檢討及負責」。

選委會選舉產生1448名選委，非建制派狄志遠低票當選。林鄭月娥昨被問如何繼續說服民主派參選，她反問「如果他們（非建制派）沒有參選，我們如何可以令這類人士當選？」林太稱新的選舉制度確保「愛國者治港」，對港府持批判態度的愛國者亦可參選，重申新制度下有多元聲音，歡迎非建制派透過選舉進入政治體制。