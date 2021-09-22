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網上鼓吹圖輕生者殺害官員 64歲男被捕

【明報專訊】警方早前在網上社交媒體，發現有人發文支持企圖自殺者，並鼓吹同時殺害政府及司法人員「攬住一齊死」。警方前日採取行動，在粉嶺拘捕一名64歲男子，他涉嫌在網上「煽惑他人有意圖而傷人」，仍被扣留調查。

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁稱，警方日前發現有人在一個社交媒體發布帖文，透露有自殺念頭，有網民在該帖文留言公開支持，並鼓吹對方於自殺同時，殺死政府官員及司法人員，但未有指明哪一名官員。

留言「攬住一齊死」 涉煽惑他人意圖傷人

網罪科人員經調查，前日早上在粉嶺拘捕一名報稱小販的64歲本地男子，檢獲兩部手提電話。鄭稱，被捕人在網上留言的字眼包括「攬住一齊死」、「顯得想自殺嘅人有更高嘅價值」等。被捕男子涉嫌干犯「煽惑他人有意圖而傷人」罪被扣查，警方行動繼續，不排除更多人被捕。至於該名企圖自殺者，警方聯同其他部門其後尋獲該人，該人並無受傷及生命危險，個案已轉交社會福利署跟進。

鄭澤仁稱，若發現有人有自殺念頭，應即施以援手，或尋求相關部門協助，今次事件有人在生命安全關鍵時刻，鼓勵他人自殺的同時殺死其他人，罔顧他人生命，公然破壞社會安寧及秩序，是非常自私的行為；而不法分子意圖向司法人員施加壓力或作出不當影響，對於針對司法人員的不當行為，警方不會姑息。

根據普通法及香港港法例第221章《刑事訴訟程序條例》，任何人被裁定煽惑他人犯某個罪行，可以判處該罪行的最高刑罰，而根據《侵害人身罪條例》第17條「有意圖而傷人」罪，最高刑罰可判終身監禁。

相關字詞﹕網罪科 煽惑他人有意圖而傷人罪

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