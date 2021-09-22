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路透稱北京促發展商助解樓荒 林鄭：現時地產商較願配合政策

【明報專訊】路透社上周報道，中央要求本港發展商協助港府解決房屋短缺問題，表明「遊戲規則已經改變」，中央不再容忍「壟斷行為」。特首林鄭月娥昨日出席行政會議前回應稱，無法證實有關報道，但中央非常關心本港的民生議題，包括房屋問題。她說，政府可運用公權力在有需要時收回私人土地發展公營房屋；又認為地產商今日是「比較願意配合特區政府的政策」。地產建設商會執委會主席梁志堅回覆本報稱，地建會本周五舉行例會，屆時議程包括向會員詢問有關事件。

地建會梁志堅：周五例會會問會員

林太說，不想評論亦無從證實有關報道，而今屆政府大幅度調整房屋政策，包括向公營房屋傾斜、重置房屋階梯、加大興建居屋及綠置居等後，現在的問題是土地問題。她又表示，過去擔任發展局長期間曾與地產商打交道，認為今日的發展商是比較願意配合政府政策，包括參與土地共享計劃，運用發展商擁有的土地，以七：三分配去多建公營房屋；以及借出土地提供過渡房屋。

她又稱，已承諾提供的1.5萬個過渡房屋單位中，發展商無償借出一半以上土地，希望未來公私營合作可達至更大成效。

身兼地建會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅回覆稱，地建會周五舉行例會，議程包括向會員了解是否曾接獲中央信息等。他說，過去8至10年本港房屋問題緊張，今屆政府已想方法解決，認為目前最大問題是短期房屋供應未到位，但中長期房屋供應相信可解決。

他說，地產商一直與政府討論如何增加樓宇供應，冀政府能夠加快土地發展流程。他舉例，現時新界有不少祖堂地，但因未能達至100%業權同意的賣地門檻而未能發展，而部分業權人或因移居海外甚至已離世，導致難以達到百分百門檻，認為政府需考慮如何處理。被問到外界質疑發展商囤地是否造成壟斷行為，梁稱商會有向會員了解，並表示發展商實際並非囤地，而是部分土地難以發展及未完成規劃程序，強調發展商有機會都希望去賣樓，只是目前賣不到。

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