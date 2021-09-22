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控串謀煽動顛覆 賢學3人不准保釋

【明報專訊】警方國安處前日拘捕學生組織「賢學思政」召集人王逸戰、前秘書長陳枳森及前發言人朱慧盈。3人昨日被解往西九龍裁判法院提堂，同被控一項《港區國安法》的「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」。主任裁判官蘇文隆將案件押後至11月3日再訊，以待準備轉介文件，其間3人須還押，意味他們要在監房度過中秋節。王逸戰散庭時大叫「中秋快樂」，陳枳森亦向旁聽者揮手，有親友不禁哭泣。

王逸戰散庭時叫「中秋快樂」

司法機構回覆本報查詢，確認蘇文隆為國安法指定法官。

3名被告依次為王逸戰（20歲）、大專生陳枳森（20歲）和浸會大學二年級學生朱慧盈（18歲）。控罪指出，3人於去年10月25日至今年6月16日期間，一同串謀和黃沅琳及其他人，串謀在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，旨在顛覆國家政權，即（1）推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，及（2）中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

11月再訊 將轉介區院

控方由高級檢控官李庭偉代表，辯方由大律師黃宇逸及黃錦娟代表。控方稱，本案將轉介至區域法院審理，並反對3人保釋。辯方提出保釋申請，被蘇官拒絕。另兩名男被告（王、陳）保留8天保釋覆核申請。

根據國安法22條，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即屬犯罪。國安法23條列明，任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施第22條規定的犯罪，亦屬犯罪。條例訂明可以判囚終身或監禁10年以上，但區域法院的最高刑期是7年監禁。

【案件編號：WKCC3801/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪 朱慧盈 陳枳森 王逸戰 賢學思政 港區國安法

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