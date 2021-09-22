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7月訪問林鄭反修例事件「是否原諒自己」 港台Backchat主持無開咪兩周

【明報專訊】香港電台電台及節目策劃英文台總監Hugh Chiverton是英文節目Backchat主持人，7月他在該節目訪問特首林鄭月娥，曾就反修例立法問林鄭「是否原諒自己」，他自9月3日後沒再主持該節目。有報道引述消息指他是接獲指令不可再主持該節目，而港台網頁亦無上載9月3日該集內容。Hugh Chiverton回應本報查詢說不便回應事件，只證實仍在港台工作。港台回覆稱不評論個別節目的內部編輯事宜。

「香港自由新聞」（HKFP）昨日報道，Hugh Chiverton最後一集主持Backchat是9月3日，該集內容是有關「公民社會」（Civil Society），訪問城大學者鄭宇碩、新加坡國立大學教授林大偉，以及港台顧問委員會前主席、香港專業人士協會主席陳建強。而港台網頁無上載9月3至5日的Backchat內容，隨後該節目由Jim Gould主持。

月初一集主持「公民社會」主題

港台網頁無上載

政府電話簿顯示，Hugh Chiverton是港台電台及節目策劃英文台總監。本報向他查詢是否被勒令不可做主持，獲回覆說不便回應，但他稱仍在港台工作，籲記者可向港台企業傳訊部門查詢。

Hugh Chiverton：不便回應

港台：不評論內部事宜

港台回覆稱，不時檢討節目內容，以確保符合《香港電台約章》、《節目製作人員守則》及通訊事務管理局相關《業務守則》，港台不評論個別節目的內部編輯事宜。

Hugh Chiverton在7月23日的Backchat訪問林鄭月娥，提到林太在2019年8月與商界閉門會議中，承認作為特首令香港陷入混亂是「不可原諒」，林太在節目中表示在反修例事件中要負的責任是沒有將修例工作好好解釋，Chiverton即反問：「『不可原諒』但你原諒自己？」

林太轉而稱有關場合是閉門會議，傳媒報道事件反映傳媒誠信和道德問題。Hugh Chiverton反問她，對話涉及公眾利益及透明度，為何不可報道時，林太回應指現在更理解傳媒工作。Chiverton再指出，有關談話內容是錄音，公開內容不違法，林太即笑說「或許有需要就相關情况立法」。

6月30日，香港外國記者會（FCC）前主席Steve Vines主持Backchat時宣布告別香港電台，不再擔任港台各英文節目主持人，並指在國安法下，「作為一個稍有批判性的人，都會認為不應再留在港台」。

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