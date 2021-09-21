【Emily】水上樂園今開幕 假日飛賣晒 劉鳴煒：做好期望管理 設排隊時間牌

「好玩設施都有排隊時間」

其實喺開幕前，水上樂園有安排部分人入場試玩，但大排長龍，有設施要排隊超過一個鐘先玩到，咁之後正式開放，咪隨時排到天荒地老？劉鳴煒話「全球任何好玩、受歡迎嘅設施都有排隊時間」，樂園會推出「快證」，又會向遊人做好期望管理，設置指示牌顯示排隊時間，盡量滿足訪客需要。

數十公司出席投標簡介會

另外，海洋公園上月20日宣布開始為期8星期嘅投標資格預審程序，邀請競投者以「建設、營運、轉移」（BOT）模式攜手重新發展。劉鳴煒噚日主動交代，話上星期舉行咗相關簡介會，印象中有數十間公司出席，「我識嘅（地產商或發展商）都有出現」，另有本地、內地、海外機動遊戲或主題公園類公司亦榜上有名。佢話重新發展伙伴要喺10月中之前交設計及營運方案，要交代硬件設計、軟件想法、點樣配合保育教育等，預期明年初招標，希望下年第一至第二季落實山上同山下園區發展。