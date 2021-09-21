【Emily】水上樂園今開幕 假日飛賣晒 劉鳴煒：做好期望管理 設排隊時間牌

【明報專訊】耗資約40億元嘅海洋公園水上樂園錯過暑假檔期，終於喺今日中秋節朝早6點正式開幕，Emily噚晚睇水上樂園網頁顯示，開幕日仲有門票，不過成人票價460蚊，而聽日中秋翌日公眾假期、周六、周日嘅門票已售罄。海洋公園主席劉鳴煒噚日中午喺水上樂園開幕典禮後話，售票銷情理想，今日市民要返工返學，公眾假期同周末門票已賣得「八八九九」，喺社交距離措施下，樂園每日入場人數上限係4000幾人，開幕初期未必用盡。
「好玩設施都有排隊時間」
其實喺開幕前，水上樂園有安排部分人入場試玩，但大排長龍，有設施要排隊超過一個鐘先玩到，咁之後正式開放，咪隨時排到天荒地老？劉鳴煒話「全球任何好玩、受歡迎嘅設施都有排隊時間」，樂園會推出「快證」，又會向遊人做好期望管理，設置指示牌顯示排隊時間，盡量滿足訪客需要。
數十公司出席投標簡介會
另外，海洋公園上月20日宣布開始為期8星期嘅投標資格預審程序，邀請競投者以「建設、營運、轉移」（BOT）模式攜手重新發展。劉鳴煒噚日主動交代，話上星期舉行咗相關簡介會，印象中有數十間公司出席，「我識嘅（地產商或發展商）都有出現」，另有本地、內地、海外機動遊戲或主題公園類公司亦榜上有名。佢話重新發展伙伴要喺10月中之前交設計及營運方案，要交代硬件設計、軟件想法、點樣配合保育教育等，預期明年初招標，希望下年第一至第二季落實山上同山下園區發展。