港聞

港聞二

申研究資助 理大教授涉網上窺競爭者計劃

【明報專訊】理工大學應用物理系助理教授馮建雄，涉於2017年10月申請研究資助期間，擅自將研究資助局的帳戶升級至系統帳戶，以窺探競爭者的研究計劃。他被控4項不誠實地獲益而取用電腦罪，案件昨日在九龍城裁判法院開審。負責管理大學教員研究撥款的教資會職員表示，涉事者輕微改動其他教員的研究檔案，沒有對教資會釀成經濟損失，「但（學者）名聲上有無損失我唔知」。

辯稱好奇登入研資局電腦系統

控方甫開庭時指出，辯方的抗辯方向是被告馮建雄（41歲）一時好奇登入研究資助局的電腦系統，僅快速瀏覽就登出，惟有證供顯示疑犯閱讀和修改多人的研究檔案。

20研究檔案遭非法改動

時任教資會高級研究主任彭藝光供稱，教資會轄下研究資助局每年邀請大學教員提交個人研究計劃，一旦申請成功，教員可獲10萬至200萬元不等資助。他稱2018年2月收到技術人員匯報，表示電腦系統出現異常，多達20個研究項目的檔案遭非法改動，包括被人修改研究領域、刪去文件標題的英文字母等。

彭表示，計劃約於每年11月下旬截止，申請者不會獲授權修改已遞交的研究計劃，只有系統管理員及評審小組有權修改內容。對於20個檔案內容被修改，他質疑有人未獲授權登入，後來發現涉及來自3個IP地址的5個帳戶。他隨即凍結相關帳戶，並向警方報案。

彭藝光在辯方盤問下說，涉事研究檔案只是被輕微改動，沒有造成經濟損失，但他舉例稱，其中一個關於醫學基因的研究，被人改為植物科學領域，或會影響項目評分。他指一般而言，如有教員窺探別人的研究計劃，將違反學術誠信。聆訊今續。

【案件編號：KCCC983/20】

相關字詞﹕教資會 不誠實取用電腦罪 理工大學 助理教授

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