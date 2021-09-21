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九龍區議員周五宣誓 泛民料初選案是紅線

【明報專訊】繼港島區後，民政事務局長徐英偉昨日向在任的九龍區區議員發信，要求他們本周五（24日）在北角社區會堂宣誓。多名在任民主派九龍區區議員表示會宣誓，有民主派區議員估計，據港島區經驗，民主派立選初選「肯定是紅線」，已預計曾參選或借出辦事處作票站者很可能被取消資格（DQ），若政府沒解釋就DQ，不排除提出司法覆核。

民政事務局表示，會在周五於北角社區會堂舉行第二場區議員宣誓儀式，包括油尖旺、深水埗、九龍城、黃大仙和觀塘區議會的區議員，由徐英偉監誓，徐昨日已向所有九龍區在任區議員發出宣誓儀式邀請函。

九龍城區議員郭天立向本報表示會宣誓，他不評估過關機會，又稱不同媒體都評估他被DQ的風險高。他認同有此可能性，但強調問心無愧，因需向選民負責，會在區議員職位上工作至最後一刻。

黃大仙區議員莫灝哲亦表示會宣誓，但難以評估會否被DQ。日前《文匯報》列出曾參與初選或借辦事處作票站的區議員名單，稱相關區議員「勢被DQ」，莫亦被列在名單上。莫稱，去年7月1日前曾計劃將辦事處借出做票站，《港區國安法》立法後見到紅線清晰，已決定不參與，強調當日沒參與初選相關安排，當局雖然一度扣起其辦事處相關營運開支，但他提交證明後已獲發營運開支，相信政府亦信納他沒將辦事處做票站，不明白為何自己仍在名單上。

政府若不提供理由便DQ

議員：或提司法覆核

政府早前安排港島區區議員宣誓，事後涉泛民立選初選案的灣仔區議會主席楊雪盈等7名區議員被指宣誓無效，必須離任。有九龍區的區議員表示，據港島區宣誓情况，預計民主派初選「肯定是紅線」，參選及借出辦事處作票站的區議員很可能被DQ，但亦有傳聞稱九龍區的紅線或更闊，視乎政府以何理由DQ，若沒有解釋就DQ，不排除會提出司法覆核。

相關字詞﹕民主派初選 國安法 宣誓 民政事務局 區議員 區議員宣誓

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