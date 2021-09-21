被問申政府基金公司須否宣誓 聶德權：會一併看看

稱正研擴至公營及法定機構

昨在立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上，多名議員關注政府會否將宣誓要求擴至公營和法定機構，商界議員林健鋒稱，現時商界可向政府申請創科生活基金等，詢問政府會否要求申請政府基金的公司和其僱員宣誓。

聶德權表示，政府正研究要求公營及法定機構員工宣誓，由政務司長李家超統籌，暫沒時間表，適當時間會公布。至於政府各類基金申請人須否宣誓，聶說會「一併睇睇」，但強調宣誓和簽署聲明的目的是要求公職人員履行責任。

早前石塘嘴公共圖書館「館長之選」書架擺放多本黎智英著作，一名職員事後被停職。聶表示：「較早前有圖書館放了很多書，牽涉可能違反國安法的書籍，從表面事實看存在違規，和簽署的聲明有違反，有關個案已啟動紀律程序處理。」

公僕不打針會否阻升遷？

聶：有合理原因會理解

多名議員關注日前特首林鄭月娥見記者時，場地布景板將「中華人民共和國」印成「中國人民共和國」，民建聯蔣麗芸形容事件不能原諒。聶德權稱會了解失誤原因，若涉及處理不當，會在相關同事考績報告上反映。

民建聯何俊賢問及，若公務員選擇自費檢測而不打針，「佢意識形態唔好，會唔會影響升遷，因為佢衰格」。聶德權安靜了數秒，稱「𠵱家無用一個強制要求」。聶又說，有94%公務員已打一針新冠病毒疫苗，1%因健康理由不宜打針，5%選擇自費檢測，他說不能一刀切說不打針的公務員是對抗，如有合理原因會理解。

中小企憂政治化損營商環境

中小企聯會永遠榮譽主席劉達邦認為，商界申請政府基金不宜太政治化，「否則點做生意？香港係自由經濟，無理由愛國先可以做生意」。他說，若要求申請人宣誓，難以界定他們是否愛國，也會影響外資在港經商意欲，影響香港營商環境。