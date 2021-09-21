公開信籲支持支聯解散 李卓人何俊仁：最好的處理 阿牛改變主意：免在囚者添累

周六開特別大會決議

支聯會秘書處昨日宣布，支聯會常委會8月23日通過啟動解散程序，並已發出通知給各成員團體，本周六下午2時召開特別會員大會，決議是否解散支聯會；由於支聯會是以「擔保有限公司」註冊，有關解散的特別決議須在特別會員大會中獲得出席並參與表決的四分之三成員支持，才屬有效。

正在獄中服刑的支聯會主席李卓人及前副主席何俊仁，透過支聯會社交網站聯名發表公開呼籲信，該信日期是上周五（9月17日），內容提到「就當前的社會環境，我們認為：支聯會最好的處理方案，就是主動解散」，並公開呼籲各成員團體代表支持解散支聯會。

成員團體代表之一蔡耀昌認同呼籲，又指李卓人和何俊仁富有經驗、有政治智慧及勇氣，對支聯會有深厚感情，二人很清晰每一階段要做什麼工作，「組織者要考慮對組織及有關人士，做出全面的抉擇」。蔡稱他做過10年支聯會副主席、10多年支聯會常委，對支聯會有感情，如今當然傷感，但解散支聯會無疑是對大局最好的判斷。

曾健成：仍信能維園舉燭

早前建議保留支聯會的成員團體代表曾健成（阿牛）稱，當見到支聯會副主席鄒幸彤及眾多支聯會常委被捕，他已改為支持解散支聯會，「在囚人士釋放無期，我不想令他們徒添負累」。他說，現時內心痛苦，但仍相信有生之年會有機會在維園或北京天安門廣場舉起燭光平反六四，「柏林圍牆會倒下，蘇聯會解體，政治沒有永恒」。

另外，中國維權律師關注組早前收到警方要求提交資料，提交限期延至今日，本報昨日致電該關注組董事劉慧卿，劉稱仍在討論，未有定案。