譚凱邦保釋被拒 官：不信不會危國安

控方：言論強調仇警反國安

代表譚凱邦一方早前陳辭指，雖然譚凱邦（41歲）所屬的新民主同盟參與聯署「墨落無悔、堅定抗爭」，但他個人並無簽署聲明書，與其他被告不同，尤其是獲保釋的鄒家成。辯方又稱，譚在初選落敗，證明他的政治影響力不大，已婚的他現在放棄從政，一心想陪伴家人和朋友；而且譚因為口腔內舌底的腫囊，需求醫治療。另外，譚主要關注環保議題，多年來和政府部門合作。

律政司一方則指出，譚不但表示支持串謀計劃，更同意否決財政預算案以「清算所有前黑警的立法會保安」，作出報復。杜官認為譚的意思不僅如辯方所說是要求問責，故駁回譚的保釋申請。

另外，港大學生會評議會通過「感激」七一刺警案疑犯梁健輝議案，4名港大生被控宣揚恐怖主義罪，早前唯一獲准保釋的被告容頌禧（19歲），控方提出覆核，但遭法官杜麗冰拒絕，並於昨日頒下判辭解釋，雖然控方力陳容頌禧熱中政治，屬於本土派，但考慮被告來自良好家庭，只需施加額外保釋條件，容不會繼續作出危害國安的行為。

【案件編號：HCCP 417、 446/21】

（港區國安法）