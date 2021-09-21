34日本地清零增5輸入 打針「即日籌」擴至各年齡

昨38外傭入住竹篙灣檢疫中心

昨新增的5宗輸入個案中，患者分別由緬甸、美國、菲律賓及肯亞抵港，有4人已完成接種兩針新冠疫苗，包括一名巴基斯坦接種眾愛可維（BBIBP-CorV）的38歲男子。另有少於5宗初步確診。

公務員事務局昨公布，「即日籌」安排自7月29日實施以來運作順暢，在評估實際情况後，當局決定將安排擴展至所有合資格接種的人，進一步方便市民接種疫苗。「即日籌」在9月和10月的派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。

港府與伊朗互認打針紀錄

政府昨起開放大嶼山竹篙灣檢疫中心予外傭入住。勞工處發言人表示，昨日共有38名外傭入住，全部來自菲律賓。發言人續指，政府正檢視預約流程及後勤安排，在完成檢視後，將於稍後公布安排。至於已提交的預約申請，勞工處會繼續處理。此外，食物及衛生局昨表示，政府已與伊朗政府完成商討，將認可伊朗發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄。政府亦已與智利及新西蘭政府完成商討，認可兩國相關主管當局發出的疫苗接種紀錄。上述安排將於明日（22日）凌晨零時起生效。

（新冠疫情）