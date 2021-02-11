針後3周PET掃描 乳癌八成機率「假陽性」

正電子掃描可偵測腫瘤位置，尤其是淋巴結病變、轉移性腫瘤等，患者需注入放射性示蹤劑，再接受掃描。該示蹤劑用於追蹤體內的葡萄糖，癌細胞的新陳代謝率會較高，消耗更多葡萄糖，因此示蹤劑可令癌細胞「着燈」，從掃描影像中現形。

免疫反應令淋巴腫脹 掃描誤以為癌細胞

香港乳癌基金會指出，注射新冠疫苗後即刻掃描會產生「假陽性」。養和醫院核子醫學科專科醫生黃月紅表示，外國研究發現打針後3周內接受PET掃描，有八成機率出現腫瘤「假陽性」。她解釋，疫苗免疫反應令手臂附近淋巴腫脹，免疫細胞消耗更多葡萄糖，故有關淋巴位置會「着燈」，誤以為癌細胞。復必泰使用mRNA技術，免疫反應較科興大，料「假陽性」機率較高。

黃舉例，曾有病人於打針一周後掃描，影像顯示其左邊腋下及打針位置「着燈」；另有病灶位於左邊乳房的乳癌患者，在接種後兩周掃描，發現右邊腋下及鎖骨附近「着燈」。她表示，醫生會根據接種史及臨牀情况分析「着燈」可能性，不單憑掃描結果判斷是否腫瘤擴散或復發等。

建議針後4至6周才掃描

乳癌基金會創會人張淑儀表示，市民打針後亦不宜立刻做乳房X光造影等檢查，曾見過病人打針後，造影顯示淋巴腫脹至直徑3厘米大，其後超聲波檢查顯示屬良性淋巴。她又指，醫生會按需要安排抽針化驗，以判斷是否癌細胞。

基金會指4月起病人檢查前須填問卷，說明有否打針。該會建議，如情况緊急，無法延遲PET掃描或電腦掃描，患者可接種病灶的另一邊；如兩邊都有病變，可在臀部打針。如病人情况許可，建議於打針後4至6周才檢查。

（新冠疫情）