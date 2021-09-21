傳譯員戴透明口罩 聽障青年可讀唇

助聽器加傳譯機 疊聲更干擾

昨日聆訊以中文進行，但基於羅的聽障問題，需由法庭傳譯員在旁即時覆述庭上內容，而傳譯員亦有別以往，特意戴上可看到嘴形的透明口罩，方便羅讀唇。開庭時，法官張慧玲隨即問羅是否聽到聆訊，惟羅示意聽不到，張官於是提高聲量問道：「要咁大聲先聽到？」張官考慮庭上隔板或會阻隔聲音，遂着羅由犯人欄移到律師後方，方便他聽審，其間法官亦盡量減慢語速。張官在聆訊期間，多次提到羅在當時的審訊或未能完全明白聆訊內容，例如羅除戴上助聽器，另戴上聽取法庭傳譯的耳機或會「疊聲」更干擾，再者在疫情之下人人戴口罩，變相令被告無法如常讀唇。就下次案件重審，張官一度關注羅是否能跟上進度。上訴方表示，得知以往曾有患聽障的被告在審訊期間獲安排「速記員」即時打出庭上對話，顯示在螢幕上，惟令審訊時間加長，張官重申「最緊要公平」。

司法機構回應查詢稱，會為任何有需要人士包括有聽覺障礙的訴訟人安排手語傳譯服務；也會為不懂手語的聽障者，提供即時字幕，顯示聆訊內容；亦會提供助聽器。司法機構又稱，疫情期間已在法庭內安裝保護屏風及隔板，讓律師和法庭使用者獲法官或司法人員許可下除下口罩，便利聽障人士讀唇，以理解聆訊內容。

（反修例風暴）