聽障青年跟不上審訊 官斥「全世界犯錯」須重審

明報記者

法官張慧玲基於被告未有得到公平審訊，裁定他上訴得直，撤銷其定罪及刑罰，惟案件涉社會事件且案情嚴重，「不能不了了之」，下令案件須重審。另被告的訟費申請獲批。

被告沒供稱打警察 辯方卻確認「打警察」

張官在控辯雙方陳辭前，先講出她對案件的觀察。張官稱翻看謄本後，發現上訴人羅鎮傑（20歲）當時在特別事項中供稱，聽到有人在他耳邊說「道歉」後便說「一時衝動，阿sir對唔住，畀次機會我」，原審裁判官鄭紀航似乎聽不清楚，遂問當時辯方大律師麥雅媛是否為「一事衝動『打警察』」，辯方確認是，惟張官認為從上文下理可見，上訴人從來不曾稱「打警察」。張官又指，根據上訴人給予指示，應是當時被噴胡椒噴霧後他無法睜眼，亦沒助聽器協助，他聽不清楚才回答「是」，事後才知有警員問「你係咪話你打差人」，但辯方從來沒有向法庭澄清「打警察」其實是警察所指，並非上訴人所言，令裁判官有誤會，直指「律師同官一齊犯錯」。

張官又指，上訴人在審訊時選擇不自辯，辯方卻請法庭接納上訴人在另一交替程序中所作證供，並獲法庭接納，控方亦未有出言阻止，此屬法律上的錯誤，認為辯方明顯不熟悉交替程序「某程度上狀(指辯方大律師)錯，官犯錯，主控又錯，全世界都犯錯」。

一直否認襲警突全盤同意案情 官質疑被告聽錯

就上訴人是否完全明白審訊內容，張官留意到，上訴人一併戴上助聽器及聽取傳譯的耳機，「耳機加耳機，以為仲正，點知仲干擾」。另外，上訴人一直否認襲警，其後一下子表示「同意」全部控方案情，張官認為理應考慮他有否聽錯，惟原審裁判官似乎只着重於上訴人所稱的「同意」。

張官再舉例指，當控方問上訴人「呢個差人有冇講過『男人大丈夫，做錯事要認』」，上訴人稱「佢有同我講過，係同意先啱」，由此可見他並不知道何時要說「同意」或「不同意」，故此認為被告當時未獲公平審訊。對於案件是否應發還重審，張官聽畢訴訟雙方陳辭後，認為上訴人沒有得到公平審訊，裁定上訴得直，並認為最公平的做法是由另一位裁判官重審，「年輕嘅細路」是衝動地參與社運、不小心弄到警員，抑或是如控方所指搶去胡椒噴霧，理應在法庭內公開審訊。

【案件編號：HCMA385/20】

（反修例風暴）