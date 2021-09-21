灣區手記：與Q一席話 傷心百元鈔 ／文：尚東美

為迎接大灣區記者站工作，筆者在香港某銀行申請了大灣區可用的內地戶口，然而「開戶易」未必一定易，4月尾申請，6月初還未得手，唯有帶着一疊不厚的人民幣出發，到廣州迎接新生活；在深圳灣關口前，收到銀行短訊：「你的申請已獲批，請到分行領取提款卡及開通戶口。」

沒電子支付生活受阻

沒有電子支付的首個挑戰是屋苑管理處。作為新租客，須辦理屋苑閘門的門禁卡，費用80元，我掏出一張百元鈔，管理人員未收：「無現金找畀你。」陪伴在旁的Q說：「我幫你畀啦。」然後拿出手機一掃，完事。我將手中百元鈔伸向Q， 她說：「我都無現金找畀你。」

第二個挑戰是連鎖咖啡店。「你們收現金嗎？」受過傷自然有備而來。店員爽快說：「收。」我也爽快點單：「豆奶latte，冰的，大的。」然後將那張百元鈔伸向店員。

店員爽快說：「38元。」然後打開收銀機， 卻發現是空的，「咦……你稍等」。

店員跑向像是經理室的房間，過了幾分鐘才拿回一小袋現金完成找贖，頭髮都亂了。之後向廣州友人說起這經歷，我感嘆廣州人其中一種可愛地方是不會發出如蟲鳴的「嘖嘖」之聲， 其他未點單的客人都會耐心等待。友人說： 「他們大概都以手機點單了。」

無水電稅單處處碰壁

受了教訓， 得了友人的指引，決心在內地開戶口，以加入電子支付大家庭。到了家大銀號，職員問：「你有內地個人稅單嗎？」、「有水電單嗎？」、「有租屋稅單嗎？」我沒有沒有沒有。「哪你有什麼？」職員問。「我有回鄉卡。」

在大行碰釘，唯有轉戰小行。「我沒有內地個人稅單，也沒有水電單，沒有租屋稅單。」我先坦白。「哪你有什麼？」職員問。「我有回鄉卡。」職員邀請入內辦手續，半小時後，我拿着提款卡出來，一臉自豪。回首望向銀行， LED屏幕滾動打出一句句宣傳口號， 其中一句是：「流通中的現金是國家的『名片』， 任何單位和個人都應愛護手中的現金，維護其尊嚴。」

文：尚東美