大灣區GBA專題：「放入口的只買港貨」 疫下港產月餅仍搶手

內地警方中秋節前接連破獲假冒名牌月餅案，其中在廣州搗破一個做假集團，檢獲半成品及生產設備等，深圳及佛山警方亦各檢獲逾2000盒冒牌月餅。

曾從事模特兒工作的廣州人嘉希說，疫情前每個月都會到香港買日用品、化妝品和零食等；封關後，雖然其他東西如洗髮水等都可用國產貨代替，但對於食品及藥物，她仍只相信港貨，「放入口的，我只會買港貨……始終以前內地食品安全事故太多」。今年中秋，嘉希說雖沒法像過去那樣到香港買月餅應節，但就算網購也只選標明是香港原裝正版的月餅。也有廣州新一代選擇支持本地出品，20多歲任職餐廳的阿怡便說今年繼續買「廣州酒家」的月餅與家人過節，覺得不遜港貨。

網售月餅多港貨 分辨港產學問大

開網店的陳先生所售的月餅幾乎都是香港牌子，他說毋須強調這是港貨，一說美心、半島，已是家喻戶曉，很多顧客認為這些牌子相比其他月餅口感更佳，「而且沒那麼甜，或者說，那種甜味不是放了很多食品添加劑的那種感覺」。

廣州越秀區一德路有不少雜貨舖出售香港月餅，店員會特別介紹如何分辨「港產」元朗榮華月餅及「東莞產」元朗榮華月餅，說盒面左上角寫「Hong Kong 1950」的是「港產」，寫「富貴榮華」的則是「東莞產」； 「東莞產」的都是元朗榮華出品，但只銷內地市場。市面上還有第三款榮華月餅——順德榮華，當年元朗榮華與順德榮華的「榮華」商標之爭長達14年，最終順德榮華獲得「榮華」及「榮華月」的相關商標，此後元朗榮華的月餅包裝才修改為「元朗榮華」字樣，以作區分。

廣州兩間大型超級巿場華潤Olé及永旺（AEON）所售香港月餅都標明產地為「中國香港」或「中國香港製造」。Olé的榮華雙黃白蓮蓉9月初售268元人民幣（約324港元），美心雙黃白蓮蓉折後為270元人民幣（約326港元），兩者9月初香港官網售價分別為254港元和250港元。

淘寶上不少商家都聲稱所售香港月餅是「香港正品」、「香港代購」、「官方授權」等，但真假難知。其中一間網店出售的美心雙黃白蓮蓉強調「官方正式授權，假一賠十，保證香港製造」，僅售198元人民幣（約237港元），低於香港官網價。也有淘寶店標明不同產地不同價錢，比如「港產」榮華雙黃白蓮蓉為248元人民幣（約299港元），「東莞產」則為198元人民幣（約238港元）。

月餅之外，一德路也是廣州市民買燈籠等應節物品的集中地，除了電子燈籠，還可在該處找到不少懷舊味道十足、要點蠟燭的紙燈籠，不過商家都表示，傳統手藝的竹製玻璃紙燈籠基本上已很難找到了。