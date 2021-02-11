大灣區GBA專題：匯豐：青年感同身受 服務更貼地

匯豐透過計劃聘請了100名畢業生，已分派到深圳、廣州等灣區城市不同部門，包括零售、工商等前線銀行業務，亦有技術及數據等中後台。陳慶耀表示，過去匯豐亦有安排中港新人交換培訓，只不過「過去沒封關，安排較易，今次要考慮的細節較多，例如要租地方給他們居住」。

親身用兩地金融服務 了解客戶體驗

匯豐對拓展大灣區業務的重視已非朝夕，視之為亞洲業務策略重點，今年2月更宣布成立粵港澳大灣區業務部。拓展業務離不開人才，因此建立人才庫一直是匯豐的重要策略，而派員到大灣區正是建立人才庫重要一環。陳慶耀指出，銀行與其他實體行業不同之處，是金融沒有邊界之分，香港是大灣區一分子，互聯互通只會愈來愈深化，因此匯豐派員到灣區，重要的不是工作地方，而是學習「感同身受」。

陳慶耀以跨境開戶為例，這批新人親身經歷過在內地跨境開戶的流程、手續，再根據以前在香港開戶的經驗，可以思考怎樣提升客戶體驗，「有了這份體會，服務客戶時便會懂得急他們之所急，想他們之所想」。另一方面，陳慶耀認為銀行工種沒有很明確的所謂「香港人更適合」或「內地人更適合」，更多的是互補。他再以跨境開戶為例子，表示：「內地員工在香港開戶的體驗，同樣會對香港同事帶來啟發，所以我們希望這批員工駐大灣區期間，不單要透過工作與生活去感同身受，也要與內地同事在工作過程中擦出火花，才能優勢互補。」這批新人的表現也令陳慶耀有驚喜，「在工作匯報中能感覺得他們很快便懂得融合香港經驗與灣區體會，運用於工作之上」，他寄語這些年輕人要主動出擊，擴建人脈，以及了解內地金融政策。

為香港為企業 培育超級聯繫人才庫

陳慶耀又說，日後無論這批新人回到香港還是繼續留在灣區工作，「感同身受這一點是不會改變」；再者，海外欲借香港進入灣區、灣區也需要香港走出國際，「香港作為中國經濟內外雙循環的中間點，要繼續發揮超級聯繫人角色，就需要有勝任超級聯繫人工作的年輕人」。所以，對於社會有聲音認為大灣區就業計劃無疑於輸出人才，陳慶耀認為「這不是把香港人才輸出，其實是為香港、為企業培育超級聯繫人」。他期望這100名新人會兼具香港人的國際視野，又掌握內地脈搏， 日後成為匯豐人才庫的基礎部分，讓匯豐更有系統和深度去培養更多人才，以配合公司拓展大灣區業務的需要。