大灣區GBA專題：新地：昔傳經驗今中港互惠

15應屆畢業生 參與內地發展項目

黎祥掀覺得，派新人的好處是他們會像海綿般快速吸收，而且大灣區與香港的生活差異沒內陸城市那麼大，易於適應，「這批員工能感受更多風土人情、經濟佈局等等，再把這些體會與感受帶回來與香港同事分享，日後他們在大灣區的工作經驗，也可作為繼續北上闖天下的跳板」。

港青展抱負 可帶動企業經濟發展

新地透過就業計劃聘請了15名應屆畢業生，分別參與廣州、東莞及中山的項目，任職項目管理、物業管理、租務、市場發展等地產相關部門。黎祥掀說，新地現時分別在高鐵廣州南站及南沙慶盛站發展大型綜合地產項目，正好需要大量人手，雖然就業計劃要求聘請期最長18個月，但兩個項目開發期至少數年，所以從一開始新地就已有長期聘用的打算。

黎祥掀認為，計劃為新地為帶來的大灣區機遇絕非止於人才，優秀員工能讓企業在灣區發展更順利，而企業發展會帶動城市經濟向好，城市壯大意味企業將看到更多商機，也同時需要更多人才，從而為更多香港年輕人提供一展抱負的機會，形成循環效應，達到三贏：「大灣區機遇其實是環環相扣，長遠及宏觀來看，機遇不止是職位或人才那麼單純。」

15名新員工已經全部履新，黎祥掀亦一直關注他們的表現，會花大量時間在新人身上。對於這班新血，黎祥掀表示，最初也會擔心他們未必適應在陌生地方的工作及生活，但接觸後發覺他們「比想像中能吃苦，而且可能一早知道要到灣區工作，心態上已做好準備」。

港人具國際視野 始終有優勢

對於港青在灣區的競爭力，黎祥掀認為有些職位始終是港人有優勢。以新地為例，作為綜合地產開發商，業務包括住宅、商場、寫字樓、酒店，無論客戶還是合作伙伴都不乏環球企業，而不少香港年輕人有國際視野、有品牌觸覺，強於發現及解決問題，因此像租務或需要較多與國際客戶打交道的職位，黎祥掀認為確實是港人較有優勢。

然而相對內地青年，香港年輕人對國情了解較少，如日後要在內地發展，他建議年輕人放平心態，好好利用機會主動了解什麼是大灣區，正如他委派給新人的第一項任務，就是趁假期行遍廣州所有轄區，觀察不同轄區的風貌特色、經濟民生，既是商業考察，也讓他們從生活中感受灣區。