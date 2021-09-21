狄志遠：新選制「安全」 或扼殺空間

料明年立法會投票率不過半

選委會選舉在只得4889張團體票下現近九成投票率，但狄志遠以澳門立選投票率大跌為例，稱倘選舉安全系數高，「可能會扼殺了空間」，預料年底的立法會選舉投票率低於五成，「年輕人、知識分子都不贊成這次選舉制度，即使泛民出來（選），都不會動員到他們（投票）」。

議會效率高 但市民感愈益疏離

民主派總辭後，過去大半年的立法會效率甚高，但狄志遠指，縱法例、撥款迅速通過，市民卻認為無代表聲音、「建制派清一色、效率高，但市民的疏離感愈來愈遠」，倘日後立法會仍是清一色，「市民自覺與你無關，便放棄囉；但如無民意支援，興建天橋也會『甩碌』的」。

今次選委會選舉，社福界選民銳減至144張團體票，但狄志遠卻說參選較以往付出「多一倍力量」。找提名，他打了數十通電話，機構總說不便參與，免政治困擾；要拉票，選民多是機構董事，「要找（機構）主席很難」。新制度下，選舉認受性有多高？狄盼當下只是過渡期，社會平靜後可擴大選民基礎。

倘表現不合格 投林鄭「過意不去」

狄認為民主進程取決於中港關係，稱特區政府責無旁貸，因以往市民不滿政府表現，引伸至認為中央干預，結果惡性循環。他冀新政府擺脫官僚、行政主導。被問到特首需否換人，他表示曾與特首林鄭月娥落區探長者，認為林太能力無問題，但政治拿揑不夠準確，「（表現）不合格，叫我投票（給林太），過意不去」，惟他稱如林太多聽民意「仍可有作為」，「現時也看不到第二三個選擇，他們是否較林太好？無人可保證」。

明報記者 邱榕瀅