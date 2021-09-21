指聚腳點吸「志同道合」 供在囚者物資招攬追隨者 國安處拘捕賢學思政3成員

警：全力調查資金來源

警方昨清晨6時許上門拘捕王逸戰及陳枳森。浸大學生會編委會在facebook表示，昨早約7時，浸大學生、賢學思政前發言人朱慧盈接獲國安處來電，要求她回住所協助調查。她約兩小時後回到住所，國安處人員已在其家中等候。3名被捕人18至20歲，均為學生，正被通宵扣查。警方會全力調查組織資金來源。

倉庫檢40箱送在囚者物資

爆門闖旺角「聚腳點」蒐證

警方其後押解王逸戰到葵涌華星工業大廈24樓一個倉庫蒐證，檢獲約40箱準備送往懲教院所給在囚者的食品及日用品，並檢走一批街站物資。其後再將王押到到賢學思政位於旺角好景商業大廈28樓的單位蒐證。賢學思政租用該單位開設「不二」，稱之為「公共空間」，昨起停業。店員阿盈表示，中午有10多名便衣警員押送王逸戰到門外，爆門而入，取走平板電腦、明信片、畫展紀念品等，逗留約45分鐘後離開。

警方國安處高級警司李桂華指，賢學思政去年5月成立，共41次擺放街站，涉在國安法生效後仍透過社交網站及街站宣揚煽動仇恨政府、顛覆國家政權等，顯示故意違國安法。

李桂華列舉多個賢學思政過往言論的例子，包括疫情之初組織呼籲人不要用「安心出行」，又呼籲填寫假資料；又指「光復香港、時代革命」不是口號，而是民族信念；又指下一場抗爭可能是一場戰爭或革命，呼籲要裝備好自己心態及技能，包括建議習武，全民勇武抗爭，並指抗爭要對準港共及中共政權。

李又指組織近日變本加厲，包括在旺角為追隨者提供「聚腳點」，又在該處進行小買賣及展覽，吸引「志同道合」者，灌輸組織理念。他又指，該組織透過向有相同意念的在囚者提供物資，以招攬追隨者。

被問及捐助在囚者、進行小買賣及展覽等為何違反國安法，李指行為本身無問題，但如背後意圖是危害國安則有問題；又指保安局長鄧炳強及懲教署長胡英明早前已指，相關物資在獄中招攬追隨者「好有用」，又不點名指前南區區議員袁嘉蔚早前涉「嚴重監獄事件」，事件「影響力可以好大」。

李桂華：行為無問題 意圖危國安

被問及如何證實相關組織背後意圖，李桂華指「從佢做出來的行為，同佢宣揚時想做啲乜嘢、呼籲啲乜嘢，已經睇到啲端倪」，他又指，日後只需要在庭上證明組織曾經作出煽惑行為，毋須證明有人被煽惑。

明報記者

（港區國安法）

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