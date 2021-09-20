【Emily】羅冠聰搞「雙城記計劃」 講在英香港故事

阿聰話呢個係義務計劃，花咗啲時間先搵到適合嘅工作團隊，由訪問、拍攝，到整理文稿、寫成帖文，一站式處理；長遠而言，佢話當然希望可以整理成為一個獨立嘅文化計劃，甚至有出版、展覽嘅可能。

計劃已訪問兩名港人，包括喺英國參與華人社區工作逾40年嘅「克尼華人社會服務中心」經理林懷燿、流亡英國嘅屯門前區議員李家偉。李家偉喺訪問中透露，《港區國安法》立法前佢做過國際游說，立法後曾參選立法會區議會（一）界別，係唯一有講「攬炒」嘅參選人，又曾簽署「墨落無悔」聲明，考慮到可能會有危險，所以3月時決定離港。

將晤美議員 籲推法案助港人尋庇

阿聰又話，本周會去美國訪問，包括出席美國民主基金會論壇擔任講者、會見關注香港民主運動嘅參眾兩院議員、同白宮國家安全委員會及國務院官員會面。佢話此行目的係呼籲美國盡快通過法案，畀有需要港人更多尋求政治庇護嘅途徑、呼籲釋放政治犯等。