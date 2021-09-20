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2021年9月20日星期一
港聞二
大灣區GBA專題：港青摸索逾月 發掘各自「機遇」 灣區就業 有工返以外還有……
大灣區GBA專題：過來人：要懂放下身段 但勿放得太低
大灣區GBA專題：灣區就業計劃上月截表 400企提供3500職位
稱成員受人身威脅 職工盟啟解散程序 指抹黑攻擊下沒生存空間 「撐唔到落去」
冀當局協助培訓中心學員轉讀
主席數度哽咽「對唔住人哥」 稱工運會繼續
有屬會表示尊重決定 或商討支持解散否
美卿帖文刪撐港人字眼 稱純屬出錯 無政治考慮
陳沛然年底不參選立會：香港大變化 形勢波濤洶湧
回應慈善團體不利國安可撤免稅資格 許正宇：無理由畀錢你做壞事
林鄭：韓正明白通關期盼 安排兩地專家對接
中秋追月不亮燈 大澳燈節主辦方：讓當地居民回家過節
元朗排水繞道分流雨水防水浸 下游闢人工濕地 吸百種雀鳥棲息
持刀漢闖麵包店斬傷3人 有精神病紀錄 曾被罵「係咪傻㗎」
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4互助幼兒中心完成重整 羅致光：冀增加託管服務
刀賊闖便利店 自行增值電子錢包5000元逃去
陳肇始：擬建7新街市 20億翻新舊街市
男警涉偷拍女督察 控遊蕩今提堂
疑衝燈釀車禍 5人傷女嬰無恙
港表廠掌核心零部件 自製陀飛輪機芯
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【Emily】羅冠聰搞「雙城記計劃」 講在英香港故事
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【明報專訊】（請看附圖）
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