創辦人傳授技巧 21歲學生任首席製表師

雖然員工只有5人，但香港廠房差不多可以進行所有工序，包括3D設計、數控加工（CNC）、打磨、噴砂、電鍍、組裝、測試，甚至燒製小部分「景泰藍」表盤。

在深圳，他的拍檔將其珠寶首飾代工廠部分地方改裝成艾栢斯內地廠房，有10多名員工，主要負責加工從其他公司購入的手表零部件（例如齒輪、表殼等），燒製大部分「景泰藍」表盤，以及鑲嵌鑽石、翡翠等工作。

有趣的是，公司首席製表師姚頌祈僅21歲，正在香港專業教育學院（IVE）（李惠利）就讀2年制機械工程高級文憑課程的最後一年，但已經能夠獨自設計和組裝陀飛輪機芯及手表。姚頌祈表示，因為本身修讀機械工程，所以在設計機芯時，有一些力學原理可派上用場。他在2019年7月開始接受程思遠培訓，每逢課餘和假日到公司學藝，直至今年滿師。

課餘假日學藝 今年滿師

程思遠表示，希望在香港培訓多些製表師，以擴充人手和產能。但製表涉及很多工藝，培訓需時，加上疫情未過，估計擴充人手最快也是一兩年後的事情。現時公司有一名客席製表師，本來是熟客，近期由姚頌祈傳授技巧。