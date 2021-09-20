陳肇始：擬建7新街市 20億翻新舊街市

陳肇始稱，其中天水圍的新街市位於天福路路段，正就工程合約招標，目標是明年向立法會申請撥款，2027年上半年竣工。她又稱，由於興建需時，食環署去年12月已在天水圍提供臨時街市，即位於天秀路地下的天幕街市，並試行新管理模式，加強服務承辦商管理街市的角色，天幕街市由開業至今，平均每日人流近1萬人次。

香港仔街市率先翻新 斥2.5億料明年竣工

東涌市中心方面，她表示新街市將設於東涌市中心港鐵站毗鄰的第六區商業大廈低層，正研究確保不影響港鐵安全運作；而政府亦宣布在富東街設立臨時街市，預計可於明年第四季落成啓用。

至於將軍澳及古洞北新發展區的新街市，正初步設計；東涌新市鎮擴展區及洪水橋新發展區的新街市，則正進行前期規劃。

除興建新街市外，陳肇始指政府已預留20億元推行現代化計劃，為公眾街市進行各類設施改善工程，以提升街市營運環境，首個全面翻新的是香港仔街市，包括安裝空調系統、重新規劃攤檔佈局、擴闊通道等，估計建設費約2.54億元，將於11月起全面關閉街市，預計明年完成工程，重新開放。