4互助幼兒中心完成重整 羅致光：冀增加託管服務

羅致光昨發表網誌，列舉任內多項已落實的幼兒服務發展策略，包括為資助幼兒中心服務名額制訂合適規劃比率，並於去年3月將規劃比率納入《香港規劃標準與準則》；中短期透過不同發展項目，如賣地計劃、「私人土地作福利用途特別計劃」等，增加資助幼兒中心名額等。

另外，政府在2019/20學年，提高受資助幼兒中心的資助水平，由兩成增至四成，以及於去年2月推出「幼兒中心家長津貼」，資助家長繳付資助幼兒中心部分的服務費用，以紓緩家長的經濟負擔。

幼兒服務質量並行 配合人力生育等政策

他又指，現屆政府就幼兒服務發展的策略方向，包括從服務量入手，中短期增加資助獨立幼兒中心名額；從服務質素入手，優化人手比例；提升服務的可達性，提高幼兒中心的資助水平，以及減少支援服務的缺口，優化鄰里支援幼兒照顧計劃，以及發展幼稚園課餘託管服務等。

羅致光稱，在改善幼兒服務的質和量，亦有多項重要政策考慮，包括：

．性別平等政策：增加幼兒服務，讓更多婦女於尋找事業與家庭之間的平衡點時，有真正的選擇；

．人力政策：增加幼兒服務，可以釋放婦女的勞動力；

．生育政策：改善及增加幼兒服務，減低父母生兒育女的障礙；及

．家庭政策：社會應負起部分責任，協助父母發揮照顧及培育子女成長的功能。