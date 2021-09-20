持刀漢闖麵包店斬傷3人 有精神病紀錄 曾被罵「係咪傻㗎」

事發於昨日早上7時許，40歲姓郭男子突然持刀衝入麵包店，先後斬傷兩女一男後逃去，3名傷者清醒，由救護車送院治理。警方接報到場後，封鎖案發現場調查，店內血漬斑斑，地面留下一柄利刀，亦染有血漬。到場消防員一度在麵包店工場視察。

據了解，郭約有10年精神病紀錄，需定時到醫院覆診，他事發前曾到麵包店，疑言語間曾被指「你係咪傻㗎」，遂返回寓所取利刀折返麵包店傷人。案件由深水埗警區刑事調查隊第7隊跟進，其動機仍有待調查。

兇徒自首 一職員如廁避一劫

受傷的39歲男麵包師傅姓司徒，同事稱呼他「阿成」，兩名被斬傷的女工人稱「阿雲」及「阿芬」。現場消息稱，郭闖入時以利刀襲擊兩女職員，阿雲頭部及雙手均受傷，阿芬手部亦被斬傷並大叫救命，麵包師傅隨即拿起店內的利刀保護兩同事，惟遭郭揮刀追斬，曾用左手擋刀，傷口深至見骨。

麵包店昨早有4名職員當值，唯一沒受傷的女職員黃女士稱，事發時因去洗手間離開店舖，返店時發現滿地鮮血感驚慌，循血漬行入店內發現3名同事均被斬傷，頭和身都是鮮血，並呼叫「快啲搵啲tissue（紙巾）幫我止血」。黃報警求助，形容同事傷口十分深，又指行兇男子不是熟客，自己逃過一劫很幸運，「仲驚緊，真係要去黃大仙還神」。