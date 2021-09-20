元朗排水繞道分流雨水防水浸 下游闢人工濕地 吸百種雀鳥棲息

長3.8公里闊20米

不經市中心明渠排出海

元朗排水繞道建於元朗公路南面，由元朗明渠上游延至錦田排水道。黃偉綸稱，排水繞道可截取元朗集水區四成雨水，不經市中心明渠直接流往錦田河排出大海；排水繞道下游尾段與錦田河交匯處前，設有旱流抽水站和充氣堤壩，以控制排水繞道水位，防止下游河水倒灌；暴雨下，充氣堤壩會自動排氣及下塌，讓上游洪水排到錦田河，減低元朗的水浸風險。

渠務署工程師吳逸飛表示，元朗排水繞道亦特別加入環保元素，例如水流會被引導經過不同流域，以減慢水流速度，為動植物提供生長環境；繞道底部和河岸斜坡亦營造植物生長的空間，例如下游採用「混凝土草格」人工植草方法，河底混凝土的表面滿佈孔洞，洞中鋪有泥土供植物生長，讓人工河道亦能長滿植物，改善河道外觀。

吳稱，繞道下游開闢面積達7公頃、相等於10個標準足球場的人工濕地，種有不同植物，形成濕地生態區，為各種鳥類、兩棲動物、蝙蝠、蜻蜓等提供棲息地，促進生物多樣性。另繞道的旱流會先經過濕地內的蠔殼池、碎磚池和蘆葦圃，進行天然過濾及淨化，減少水內養分，以免紅潮出現。