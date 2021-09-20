中秋追月不亮燈 大澳燈節主辦方：讓當地居民回家過節

網民facebook指已訂留宿 斥下年勿辦

有網民表示理解主辦單位難處，但亦有網民在「大澳非茂里」的facebook專頁留言，稱自己因花燈活動而預訂當地留宿，對整晚不亮燈十分反感，認為明年不應再舉行花燈節，「以免又再受騙」。今年是第4屆大澳水鄉花燈節，本月11日至30日舉行，主題為「留下來的水鄉情」，近3000個手繪花燈於活動期間原定每晚亮燈至本月底，與市民同慶中秋。

主辦單位昨凌晨於facebook公布，由於前晚賞燈市民太多，於跨涌橋及新基大橋實施的疏導人潮沒太大功效，兩橋一度非常擠擁，嚴重阻礙大澳居民日常活動，故縮短亮燈時間，希望市民見諒。經初步協商後，中秋節正日及翌日將不亮燈，「為需要回大澳與家人過節及團聚的大澳人們一點空間」；下周一及二「也想大澳居民在周末勞碌過後可以休息休息」，所以也暫停亮燈。

昨日東涌巴士站乘巴士往大澳的人潮仍絡繹不絕，巴士公司不時開出加班車，巴士站未見人龍。昨傍晚大澳人潮漸多，但未及前晚擠擁，花燈於6時半亮起，但兩橋花燈則仍熄滅。花燈節搞手之一張敏芳解釋，新安排是為免人潮聚集於橋上，故決定不亮燈。她又稱，活動原意是希望市民開心，無奈上周六人流太多，尤其是不少市民留在橋上「打卡」影響居民生活，最終要警員到場維持秩序，認為活動是民間自發，缺乏人力及財力維持秩序，但已盡力而為，昨晚於兩橋貼上「左上右落」字句，希望有助疏導人流。