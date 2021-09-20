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林鄭：韓正明白通關期盼 安排兩地專家對接

【明報專訊】本港至昨日連續33日錄得本地「零確診」，特首林鄭月娥前日於深圳與國務院副總理韓正會面，她昨引述韓正表示，非常明白港人對免檢疫往返內地的期盼，他亦即場要求相關部門盡快安排專家對接。林太續說，政府已做好準備與內地專家對接，以爭取早日有序地通關。

會面提港本地「清零」逾月

林鄭月娥昨早巡視選委會界別分組一般選舉的票站後見傳媒，她表示已向韓正提及，本港本地「清零」超過一個月，「外防輸入」措施亦已經做得非常嚴格，港府有足夠的檢測及檢疫設施和能力，港人亦非常熱切期盼可以免檢疫往返內地，無論是商務、公務、探親或上學。

林太又說，韓正非常明白上述情况，亦得悉她早前提出建議，由雙方的專家對接；她指韓正即場要求有關部門跟進，盡快安排對接。「我暫時只能跟大家說，我們做好準備跟內地的專家，包括衛健委的專家對接，希望可以爭取早日逐步有序地通關。」

中小企盼往內地毋須隔離14天

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦昨表示，業界一直與政府就內地通關問題交流，他稱過去多次傳出通關消息，最終都「食詐糊」，業界已習慣到內地需要隔離的模式。不過，劉表示留意到港府最新開放「來港易」讓非港人免檢疫來港，相信在「一人讓一步」的前提下，兩地有望通關。他又表示，業界希望「上去（內地）時毋須隔離14日，或最多隔離一星期都好一點」。

接種紀錄研加生日 配合英國入境

本港昨增3宗輸入個案，患者均已接種兩劑疫苗，其中兩人涉及L452R變異病毒株，他們分別從菲律賓和卡塔爾抵港。另初步確診約有5宗。至於前往英國後確診、居於鰂魚涌康怡花園K座（9至16室）的16歲男子，患者變種病毒基因分析待定，暫未有相關初步確診。

此外，政府發言人昨表示，知悉英國政府就入境英格蘭的新規定，包括獲認可新冠疫苗接種紀錄須包括有關人士出生日期的要求。食物及衛生局正着手處理在接種紀錄加上出生日期，以符合英國政府的最新要求；待相關安排落實後，會再公布詳情。

明報記者

（新冠疫情）

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