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陳沛然年底不參選立會：香港大變化 形勢波濤洶湧

【明報專訊】選委會界別分組選舉昨舉行，沒登記為當然選委的醫學界立法會議員陳沛然同日宣布，不會參選年底的立法會選舉。他形容在過去5年的任期內，見到香港出現「極大變化」，政治形勢「波濤洶湧」。立法會選舉原定去年9月舉行，當時報名參選的「醫護誠信同行」發言人林哲玄昨回應，暫未有參選的想法。

林哲玄稱暫未打算參選立會

陳沛然昨在網誌提到，「我在5年任期內，見到香港出現極大變化，政治形勢也波濤洶湧」，決定不參選下屆立法會選舉，但會繼續履行醫者的使命，「盡心醫治每一位病人，並希望香港早日走出困境」。

陳任職公立醫院，2016年首度參選立法會，與精神科專科醫生黃以謙競逐議席，陳最終以5626票當選。反修例風波期間，陳沛然曾到示威及衝突現場參與救援工作，亦曾出席醫學界集會，呼籲業界緊守崗位及保障病人私隱。在理工大學衝突事件，他曾陪同多名義務急救員召開記者會，宣布撤出理大。

原定去年舉行的新一屆立法會選舉因疫情延遲，陳去年曾報名角逐連任，醫生林哲玄亦有報名。林哲玄回覆本報稱，沒留意陳不參選的消息，「今（昨）日有別的事情」，立法會一事「暫未有參選的想法」。

此外，全國人大今年通過完善選舉制度，選委會的醫學界及衛生服務界原本各佔30席，新制度下合併為共30席的醫學及衛生服務界。立法會議員可任選委會當然委員，但要通過資格審查。陳沛然沒進行特別選民登記，他事後解釋不知情，「我以為不需要（額外登記）」。

新制度亦將上述兩個界別的立法會議席，合併為醫療衛生界。去年有5人報名參選衛生服務界，其中藥劑師蘇曜華、護士兼醫管局員工陣線代理主席陳國誠均表示不參選；涉「35+初選」案被捕的護士劉凱文，早前獲准保釋，被問會否參選，他回應「過到（下月）保釋才算」。

其餘兩人包括護士鄭少萍，以及涉初選案的醫管局員工陣線前主席余慧明，余被控串謀顛覆國家政權罪，早前獲准保釋。

相關字詞﹕完善選舉制度 立法會選舉 醫學界 陳沛然

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