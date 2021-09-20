美卿帖文刪撐港人字眼 稱純屬出錯 無政治考慮

「換文」先由《南華早報》發現，其後部分美國傳媒跟進報道。惹起迴響的帖文上周三在美國國務卿官方Twitter帳號出現，回應香港政府當日宣布7名區議員宣誓無效被取消資格一事，原文寫道：「北京應讓香港人的聲音得到聆聽。中國取消區議員資格，只會削弱香港政治和社會長期穩定。我們與香港人站在同一陣線，並繼續支持他們的人權與基本自由。」帖文之後刪除，同一帳號翌日清晨發另一帖文，沒了「站在同一陣線」字眼：「中國將7名民主派區議員取消資格，削弱香港人參與管治的能力。政府應該服務他們所代表的人民。減少代表性有違香港《基本法》精神。」

霍士新聞上周六（18日）引述國務院發言人回應，稱刪文純屬出錯，解釋帖文原本打算由國務院發言人發出，但國務卿Twitter帳號管理團隊誤發，修正錯誤後，新帖文由國務卿和國務院帳號發出。

布林肯刪「與港人同陣線」

國務院相同帖文未刪除

本報昨翻查國務院發言人普萊斯（Ned Price）的Twitter帳戶，顯示後者在美東時間16日刊貼了在國務卿官方帳號被刪的同一段帖文，提及與港人同一陣線。

接受霍士查詢的發言人強調，任何暗示這次「換文」是出於政治憂慮的說法毫無事實根據，說帖文「無論字面和實際意思都表明美國與香港人站在同一陣線。我們呼籲中國容許香港人有意義地參與管治」。

指美國明白施壓手段有限

劉兆佳稱涉事推文「出錯」

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，目前美國明白對中央和特區政府的施壓手段有限，若中央決心平息動亂和遏制香港反對勢力，反對勢力全無還手之力；《港區國安法》實施後，反對勢力在美國人眼中不堪一擊，甚至不敢與美方人員接觸，從美國角度，香港不可能成功搞「顏色革命」，如強行介入香港事務，美國在港利益都會受損。劉稱，現時形勢已變，美國或知道若仍說支持香港抗爭者、與香港抗爭同行，再講下去是虛偽，此推特或是「出錯咗」。