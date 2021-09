美卿帖文刪撐港人字眼 稱純屬出錯 無政治考慮

【明報專訊】美國政府近年多次就香港事務發聲,個別官員亦曾發表聲援港人言論,國務卿布林肯上周被發現刪掉一條提及「美國與香港人站在同一陣線」(stand with the people of Hong Kong)的推特(Twitter)帖文,換了另一條沒有該字眼的帖文。事件惹來美國保守派傳媒關注,國務院發言人回應霍士新聞查詢時稱,事件「純屬出錯」,否認「換文」是出於政治憂慮,新帖文依然表示「與港人同一陣線」的意思。