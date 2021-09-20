主席數度哽咽「對唔住人哥」 稱工運會繼續

【明報專訊】職工盟主席吳敏兒今年3月因初選案被羈押，及後辭任。臨危受命接任主席的黃迺元，昨被問到在囚秘書長李卓人對解散有何想法，他嘆一口氣後哽咽道：「我只能夠講句我好對唔住人哥。」他感謝屬會、執委、職員、義工及港人支持後，再次閉目哽咽：「對唔住，我哋職工盟撐唔到落去。」
昨身穿「團結就是力量」上衣的黃迺元說，運動是會經歷低潮及挫折，但仍相信團結就是力量。他說職工盟31年來，見證香港社會起落興衰，「因一場大運動興起，也因一場大運動終結」，認為「只要有工人、只要社會矛盾依然尖銳，工人運動一定會繼續落去」。他冀職工盟的工作能滋養未來工運發展，種出更堅實美麗的花果，「落紅不是無情物，化作春泥更護花」。他說罷低頭，以拳頭輕敲身旁副主席鄧建華，鄧亦輕敲其拳頭以示支持。
黃迺元感謝李卓人及仍在還押的前主席吳敏兒，指兩人為工運及職工盟付出太多，「雖然他們不在，但我好肯定他們的心與我們一齊」。
周末展覽回顧 「把握最後一口氣」
眼見戰友逐個倒下，如今職工盟面臨解散危機，鄧建華感難受。他說雖然打壓前所未見，但勿因此否定職工盟的工作與價值，職工盟周末將繼續辦展覽回顧歷史，冀最後一里路「把握最後一口氣去說我們的故事」。
白髮蒼蒼的鍾松輝留任司庫，他相信不會再有組織如職工盟「一心為勞工打拼」，認為職工盟解散對工人是最大損失。