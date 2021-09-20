冀當局協助培訓中心學員轉讀

鄧燕梨表示對停運「好傷感」，並向受影響的學員、教學團隊及導師致歉，形容是「很艱難的決定」，她指中心目前有約140名員工及逾百名兼職導師，設逾15個上課地點及約10個報名中心，提供逾200項課程，近千人仍在上課，輪候課程人數更多。

獨家課程恐難銜接其他機構

中心自本月17日已停收生，但現時仍有短期課程及50多個課程仍繼續，冀10月底前完成。對正輪候課程的學員，鄧說會與僱員再培訓局商討如何處理。被問到何時停運，她稱未有確實日期。職工盟培訓中心副行政總監李凱表示，中心提供不少獨家開發的課程，如輪椅維修、少數族裔課程，「應該找不到其他機構承接」。

黃國健促政府協助受影響工友

工聯會立法會議員黃國健預料，職工盟停運培訓中心影響不少工友，特別是部分未完成課程的學員，「有些工友可能讀了一半課程就結束，可能無法取得津貼，亦浪費了之前就讀課程的時間」，建議政府為受影響工友提供協助，包括協助轉到其他機構舉辦的相同或相近課程。

勞聯主席林振昇亦期望僱員再培訓局協助受影響的工友銜接同區舉辦的課程，避免增加額外時間及交通費，「大原則不是考慮由哪個機構承接，而是做好協調，以盡量方便工友為主」。