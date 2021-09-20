稱成員受人身威脅 職工盟啟解散程序 指抹黑攻擊下沒生存空間 「撐唔到落去」

原約20人組成的職工盟執委會上周五減至4人，只餘主席黃迺元、副主席鄧建華、司庫鍾松輝及在囚的秘書長李卓人，其餘執委已離任。職工盟昨召開記招交代啟動解散程序，主席黃迺元先回應近期親中傳媒多項指控（見表），否認指職工盟是「外國代理人」的指控，並指無法理解職工盟被批評「煽動罷工或支援新工會成立」，認為組織工會或發起罷工是《基本法》保障權利，反問是否職工盟屬非建制工會「就是背負原罪」。

基本法保障罷工

質問「非建制是否原罪？」

黃迺元表示，隨民陣、教協、石牆花等組織解散，職工盟在新形勢下早有心理準備，近兩周有成員陸續收到更多信息，感受到如職工盟繼續運作，成員人身安全可能受威脅，「問題是在於我們的存在本身就是原罪」，即使個別成員辭職也無補於事，若繼續運作，成員可能面對風險與代價。被問到成員收到什麼威脅信息、信息來自何方，黃迺元稱不能透露更多細節。已辭任總幹事的蒙兆達日前曾稱，自己基於安全考慮而緊急離港，形容有「一種強大力量」迫使他在作為父親與總幹事身分之間作痛苦抉擇。

副主席：李卓人尊重決定

職工盟執委會上周四晚通過啟動解散機制，10月3日將解散議案交予特別會員大會討論及表決。副主席鄧建華表示，各屬會擁有的票數按會員人數而定，目前約100票，屆時特別會員大會須有50票出席，若在席有八成票數贊成，便通過解散。至於有否就解散一事與正還押的前主席吳敏兒或在囚的秘書長李卓人商討，鄧建華表示，吳敏兒已辭任，沒參與討論；李卓人則尊重他們因應形勢作出的判斷。

職工盟原有96個屬會，隨教協等約10個屬會退出，現尚餘80多個屬會。鄧建華稱，暫沒收到屬會通知因職工盟解散而屬會亦要解散，又指面對「瘋狂政治抹黑及攻擊」，大部分屬會仍然願意與職工盟站在一起。他重申職工盟沒做錯事，也沒違法，只是在政治形勢轉變下無法再運作。

黃迺元表示，即使職工盟解散，其他屬會仍存在，仍可繼續獨立處理求助個案，但不會再得到職工盟支援，他說對屬會深感抱歉，但已看不到職工盟有任何生存空間。有報道指警方或會調查職工盟，鄧建華表示，沒收過警務處信件，難評估警方進一步行動。

部分資金捐勞工團體 續助工人

至於職工盟尚餘多少資金、資產，以及解散後如何處理，黃迺元表示，仍須與會計師點算資產，暫無法提供確切數字，又稱倘職工盟解散，期望將部分款項捐予其他勞工團體，包括其屬會，冀令未來受委屈的工人得到幫助。

隨職工盟面臨解散，其勞法諮詢熱線將停運，下周起會停收捐款，職工盟亦不能再為屬會處理新個案；至於正跟進的個案，則會與屬會商討，盡量將影響減至最低。