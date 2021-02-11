大灣區GBA專題：灣區就業計劃上月截表 400企提供3500職位

求職總數推算逾2萬

參與計劃的企業須以不低於月薪1.8萬港元聘請目標畢業生，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。政府會按企業聘用的每名畢業生，發給企業每人每月1萬港元津貼，為期最長18個月。

雖然計劃已截止，但勞工處表示會與已履職的畢業生保持聯絡並跟進其間事宜，並已在網站上載大灣區工作和生活的實用資訊。處方亦會與廣東省政府相關部門保持聯絡，確保畢業生於灣區獲得適切的支援和協助。現時，勞工及福利局研究組正就計劃做評估研究，研究結果會供相關部門參考及用作未來規劃。

另一方面，廣東省政府亦於6月推出大灣區青年就業計劃生活補助，參加計劃的畢業生可向所在城市的人力資源社會保障部門申請，補貼額為每人每月最多1000元（人民幣，下同），補助期限不超過18個月。此外，省政府亦設立了12355港澳青年熱線，為參與計劃的畢業生提供在內地生活及情緒支援。

除政府層面，新地及匯豐均表示，會一直跟進受聘畢業生情况，無論情緒、生活、工作上有任何疑難，都會即時支援。