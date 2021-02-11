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大灣區GBA專題：過來人：要懂放下身段 但勿放得太低

【明報專訊】「不用紆尊降貴，也不要不可一世。」這是已在深圳工作逾年的Ken，對有意到大灣區就業的香港年輕人一點意見。

政府的就業計劃出現之前，已有香港年輕人選擇在灣區工作，當中包括土生土長香港人Ken。他於廣州暨南大學畢業後決定留在內地找工作，「首先香港企業不一定承認內地大學文憑，其次是4年大學時間都在內地，或多或少對香港的認識有些疏離」。此外，Ken說暨大是廣東省知名大學，某程度上在大灣區搵工反而有一定優勢。

「面試幾間公司都被問何不回港」

Ken的灣區搵工之路和香港的無大差別，主要利用「拉勾」、「Boss」之類的內地招聘網站。他現時在深圳一間軟件科技公司從事網絡頻道營運職務，工作穩定之餘，亦與朋友合租了單位，生活已完全融入。

Ken說，像他這樣畢業後直接在內地搵工的港人較少，「面試幾間公司都被問到為何不回香港」，但驚訝歸驚訝，Ken不覺得自己的港人身分會帶來不同待遇，「公司請唔請，看的是你的能力，不是你來自什麼地方」；入職後和同事的關係也沒兩樣，「會多談一些有關香港的話題，但就如和福建的同事聊他家鄉一樣，其實能不能融入內地企業的工作環境不是你出身，而是自己性格而已」。

「能不能融入不在出身 在性格」

Ken認為心態端正對迅速融入內地工作很重要，「不要覺得自己來自香港便很優越，要求待遇獅子開大口，要放得下身段；但也不要以為在內地搵工是落泊，把身段放得比內地人低」。Ken覺得，自卑心態可能與薪酬水平有關，誠然以金額計，香港與內地薪酬有距離，「但實際上不能這樣計，因為兩地物價也有差距」。他舉例，現時與兩名朋友在寶安合租一個逾千平方呎的三房單位，租金連同日常開支每個月約4500元（人民幣，下同），「這些開支差距足以抵消人工差距，何况我現在住的是千呎『豪宅』」。再者，深圳大學畢業生現時平均月薪約8000元人民幣，而香港畢業生月薪平均1.3萬元港元，計及匯率，實際薪金水平相差不過兩三千元而已。

然而，由於畢業時中港政府還未推出鼓勵港人內地就業的扶持政策，令Ken沒資格享受近年大量的補貼、免減稅等優惠。對此Ken雖並不介意，但有一點他頗有意見：「這方面的資訊其實很不靈通，政府的宣傳做得不夠深，要靠自己逐項搜尋，否則可能根本不知道有什麼優惠是適合自己申請，尤其像我這種沒依靠什麼官方計劃之類的港人。」

談到未來，Ken已有扎根灣區的心理準備，也不諱言有創業計劃，因為這些年，他感受到於大灣區創業的機會比香港多，目前最重要是透過工作累積資本和經驗：「如果只是抱着日復一日、年復一年的心態，那其實在什麼地方工作都一樣，既然內地比香港有更多創業機會，就不應該浪費。」

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