港聞

港聞一

大灣區GBA專題：港青摸索逾月 發掘各自「機遇」 灣區就業 有工返以外還有……

【明報專訊】編按：粵港澳大灣區（GBA）這麼近那麼遠，《明報》大灣區專組已駐足廣州，發掘灣區政商動態，

由畢業生到灣區工作，到創業者北上打拼；由內地生活種種須知、細節；

到灣區內地9巿今期流行、吃喝時興，記者將一一走訪，冀港人更認識身處的灣區，拉近與9巿的距離。

專頁今起逢周一至五刊載，敬希垂注。

「香港青年人要把握大灣區機遇。」政府對大灣區的宣傳緊扣着「機遇」二字，然而無論是「大灣區」還是「機遇」，這些字詞都大得有點空泛。

「沒去過，有聽過。」林祉宏、莊麗華、楊智豪及聶子琦這4個香港青年，因為「離家近」，因為「想冒險」，因為「想到內地工作」，帶着對灣區的一點朦朧，透過大灣區青年就業計劃北上工作，過伶仃洋，4張白紙到陌生城市由零開始，經過個多月「我在灣區返工的日子」，感受過在深圳、廣州工作生活種種，再看當日朦朧踏出的第一步，發現原來「大」本身已是機遇一種。

明報記者 陳子凌

2020年《施政報告》宣布推出大灣區青年就業計劃，勞工處回覆，計劃已截止接受申請，截至8月31日共接獲超過410間企業提供近3500個職位空缺，創科及非創科職位約各佔一半（詳見另稿）。

匯豐（0005）及新地（0016）是其中兩間參與計劃的港企，林祉宏和莊麗華現時便透過計劃受聘於新地，派到廣州；楊智豪及聶子琦則加入匯豐進軍金融業，派到深圳。

說到參加計劃的經過，林祉宏笑言與疫情有關，他大學就讀航空工程，畢業偏遇行業不景，「家人提及有這個計劃，就想不如離開香港，看有無新機會」。對比林祉宏，莊麗華表示更大原因是想跳出舒適圈，「以前在香港做暑期工都傾向商業，想着還年輕，何不到新環境試新工作」。

「愛冒險」「離家近」 片面理解下北闖

「知道政府一直有宣傳，而且大學時也聽過內地同學談到家鄉生活，加上我自己蠻喜歡冒險，所以對新環境生活和工作一直感興趣」，聶子琦道。現時與聶子琦一起在深圳的楊智豪，則一開始便一心想到內地工作；楊智豪本身在英國念國際商務（International Business），返港於城大進修市場營銷學碩士，一來讀書時學習中西商業文化差別，二來覺得自己有港、英生活和工作體驗，獨缺內地經歷，「我想填補這個空白，很慶幸能抓住今次機會，滿足到自己想了解內地的渴望」。

因為陌生，所以好奇，4人不諱言參加計劃前對「大灣區」的認識片面。「會知與中港融合有關，但都是從媒體報道了解，認識有限」，楊智豪道；聶子琦則是透過大學功課理解，知道國家會投放大量資源支持大灣區，「但都是很宏觀的認識」。林祉宏也直言最初對大灣區了解不多，只聽說在創科、IT、電商等產業發展不錯。

不過選擇到大灣區，除了好奇，「近」也是一個考慮。莊麗華以曾在英國做交換生為例，「坐十幾小時飛機，還要適應時差」。林祉宏也說於大灣區工作「在屋企及生活上顧慮會少很多，（通關後）放假返香港找朋友食飯都方便」。近也不僅是距離，語言、飲食習慣、生活環境甚至天氣的相近亦很重要，聶子琦笑稱：「大灣區起碼用中文。」

4人現時在各自崗位任職已一個多月，由霧裏看花到撥開雲霧，他們看到了高於「有工返」、屬於自己眼中的大灣區機遇。

發展規模非港可及 空間大選擇多助思前途

林祉宏現時在新地學習工程管理，跟進廣州兩個大型綜合項目，「雖然說是起樓，但其實是商場、寫字樓、住宅綜合體，一個項目有齊不同工程，換了在香港就很難接觸到這種開發規模，可能只有大灣區才有這種機會」。林祉宏承認，來廣州之前較少思考「前途」，但現在他會願意探索這份職業的發展，「當自己接觸到的東西比留在香港多，事業發展也會快很多。當然，認識大灣區才一個月，說一定留低是騙人，但肯定會是我一個思考方向」。

「我覺得最重要是大灣區提供很多選擇。」莊麗華過去沒接觸房地產，純粹抱着對新事物的憧憬而來，現在覺得也符合當初預期，「如果早些知道，可能當日會更快下決心選擇來大灣區發展」。她說大灣區發展空間大、選擇也自然多，「但如果不先行過來，所謂機遇只會很片面」。

預料灣區發展蓬勃 早來着先機

「獲匯豐聘請，是打開一道門；到深圳工作，是看到一條路。」楊智豪的目標十分明確，希望成為成功的客戶經理（Relationship Manager）。他說去深圳之前，覺得大灣區就像當年經濟起飛的香港，處處機遇，因此能夠到深圳見識，就像開啟了機會之門；而在深圳工作接觸和學習到的經歷，令他更相信大灣區經濟體量會愈來愈大，個人財富增長，財富管理的需求會增加，自己邁向目標的道路也更清晰。

楊智豪說在深圳看到前路，聶子琦則認為是贏在起跑線。他說來深圳之前是隔岸觀看大灣區潛力巨大，現在自己身處變化洪流，體會更深，「我會更認同大灣區日後發展一定厲害，以後會有更多人前來，而自己能快一步先到這裏，提早建立人脈，就能夠比其他人更快掌握利器，贏在起跑線」。

港人商貿服務有優勢 與內地同事互補

機遇伴隨的是競爭，與內地年輕人同台較量，4人仍胸有成竹？「我覺得要看行業。」莊麗華不否認香港年輕人在IT行業可能未必有優勢，但說到商貿、服務業，「我們在critical thinking（批判思維）、problem solving（解難能力）方面仍然很強，在這些職位便有優勢」。

楊智豪與聶子琦則對所謂優劣另有看法。楊智豪現時負責個人銀行業務，聶子琦則主要處理中小企業務，兩人既有機會接觸內地客戶，也要照顧香港和外籍客戶，「例如我做櫃台，接待香港客戶時他們會更有親切感，接觸內地客戶，用普通話溝通就需要他們包容」。聶子琦亦說，劣勢可能是語言，但他認為這並非優劣，因為大家是一個群體去工作，與內地同事更多是互補。「尤其我們做前線，與內地同事在工作差異上彼此互補，再把這份經驗帶回香港，我覺得這就是中港融合」，楊智豪補充。

不怕無現錢只怕無電 網購外賣「縱」懶人

灣區工作亦離不開灣區生活，經過一個月體驗，他們表示廣州與香港言語相通，而深圳與香港也關係密切，香港人開的茶餐廳、港資商場比比皆是，城市差異小，適應起來也很快。說到與香港不同之處，林祉宏覺得廣州人生活節奏較慢，莊麗華就驚歎於城市地方大，馬路闊。

至於內地上網，林、莊稱現時使用一卡兩號數據漫遊，上網基本不會有什麼問題，而且公司有電話費補貼，所以很方便。而內地電子支付的發達令4人感受最深，「在內地你不會怕忘記帶錢包，但肯定怕手機沒電」，聶子琦衝口而出；電子支付的便利也造就了林祉宏和莊麗華的「懶」，雖然初來乍到未辦好銀行卡，頭幾天未能使用電子錢包會有不便；莊麗華還說不少手機程式要實名認證登記，剛開始也會覺得麻煩，但現在他們都不禁直呼「網購、外賣，太方便啦」。要說不習慣的話，林祉宏唯一抱怨的是：「燒味飯都係香港好食。」

4名港青藉着大灣區青年就業計劃感受「有工返」以外的機遇，與此同時，他們的僱主又對這批新血寄予什麼厚望，敬請明天繼續關注大灣區青年就業計劃僱主篇。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

大灣區GBA專題：過來人：要懂放下身段 但勿放得太低
大灣區GBA專題：過來人：要懂放下身段 但勿放得太低
大灣區GBA專題：灣區就業計劃上月截表 400企提供3500職位
大灣區GBA專題：灣區就業計劃上月截表 400企提供3500職位
稱成員受人身威脅 職工盟啟解散程序 指抹黑攻擊下沒生存空間 「撐唔到落去」
稱成員受人身威脅 職工盟啟解散程序 指抹黑攻擊下沒生存空間 「撐唔到落去」
冀當局協助培訓中心學員轉讀
冀當局協助培訓中心學員轉讀
主席數度哽咽「對唔住人哥」 稱工運會繼續
主席數度哽咽「對唔住人哥」 稱工運會繼續
有屬會表示尊重決定 或商討支持解散否
有屬會表示尊重決定 或商討支持解散否
美卿帖文刪撐港人字眼 稱純屬出錯 無政治考慮
美卿帖文刪撐港人字眼 稱純屬出錯 無政治考慮
陳沛然年底不參選立會：香港大變化 形勢波濤洶湧
陳沛然年底不參選立會：香港大變化 形勢波濤洶湧
回應慈善團體不利國安可撤免稅資格 許正宇：無理由畀錢你做壞事
回應慈善團體不利國安可撤免稅資格 許正宇：無理由畀錢你做壞事
林鄭：韓正明白通關期盼 安排兩地專家對接
林鄭：韓正明白通關期盼 安排兩地專家對接
中秋追月不亮燈 大澳燈節主辦方：讓當地居民回家過節
中秋追月不亮燈 大澳燈節主辦方：讓當地居民回家過節
元朗排水繞道分流雨水防水浸 下游闢人工濕地 吸百種雀鳥棲息
元朗排水繞道分流雨水防水浸 下游闢人工濕地 吸百種雀鳥棲息
持刀漢闖麵包店斬傷3人 有精神病紀錄 曾被罵「係咪傻㗎」
持刀漢闖麵包店斬傷3人 有精神病紀錄 曾被罵「係咪傻㗎」
原26港大生禁足校園 李國章：現6人未解禁
原26港大生禁足校園 李國章：現6人未解禁
4互助幼兒中心完成重整 羅致光：冀增加託管服務
4互助幼兒中心完成重整 羅致光：冀增加託管服務
刀賊闖便利店 自行增值電子錢包5000元逃去
刀賊闖便利店 自行增值電子錢包5000元逃去
陳肇始：擬建7新街市 20億翻新舊街市
陳肇始：擬建7新街市 20億翻新舊街市
男警涉偷拍女督察 控遊蕩今提堂
男警涉偷拍女督察 控遊蕩今提堂
疑衝燈釀車禍 5人傷女嬰無恙
疑衝燈釀車禍 5人傷女嬰無恙
港表廠掌核心零部件 自製陀飛輪機芯
港表廠掌核心零部件 自製陀飛輪機芯
創辦人傳授技巧 21歲學生任首席製表師
創辦人傳授技巧 21歲學生任首席製表師
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】當然選委去票站感受選舉氣氛 被問有人冇寫政綱 劉國勳：可能啲格仔太細
【Emily】當然選委去票站感受選舉氣氛 被問有人冇寫政綱 劉國勳：可能啲格仔太細
【Emily】票站外搵立選提名 娥姐呻艱難
【Emily】票站外搵立選提名 娥姐呻艱難
【Emily】張崑陽重遇周永康梁繼平：亂世下嘅奢侈
【Emily】張崑陽重遇周永康梁繼平：亂世下嘅奢侈
【Emily】羅冠聰搞「雙城記計劃」 講在英香港故事
【Emily】羅冠聰搞「雙城記計劃」 講在英香港故事
【Emily】中西區故事集 免費派街坊
【Emily】中西區故事集 免費派街坊