大灣區GBA專題：港青摸索逾月 發掘各自「機遇」 灣區就業 有工返以外還有……

由畢業生到灣區工作，到創業者北上打拼；由內地生活種種須知、細節；

到灣區內地9巿今期流行、吃喝時興，記者將一一走訪，冀港人更認識身處的灣區，拉近與9巿的距離。

專頁今起逢周一至五刊載，敬希垂注。

「香港青年人要把握大灣區機遇。」政府對大灣區的宣傳緊扣着「機遇」二字，然而無論是「大灣區」還是「機遇」，這些字詞都大得有點空泛。

「沒去過，有聽過。」林祉宏、莊麗華、楊智豪及聶子琦這4個香港青年，因為「離家近」，因為「想冒險」，因為「想到內地工作」，帶着對灣區的一點朦朧，透過大灣區青年就業計劃北上工作，過伶仃洋，4張白紙到陌生城市由零開始，經過個多月「我在灣區返工的日子」，感受過在深圳、廣州工作生活種種，再看當日朦朧踏出的第一步，發現原來「大」本身已是機遇一種。

明報記者 陳子凌

2020年《施政報告》宣布推出大灣區青年就業計劃，勞工處回覆，計劃已截止接受申請，截至8月31日共接獲超過410間企業提供近3500個職位空缺，創科及非創科職位約各佔一半（詳見另稿）。

匯豐（0005）及新地（0016）是其中兩間參與計劃的港企，林祉宏和莊麗華現時便透過計劃受聘於新地，派到廣州；楊智豪及聶子琦則加入匯豐進軍金融業，派到深圳。

說到參加計劃的經過，林祉宏笑言與疫情有關，他大學就讀航空工程，畢業偏遇行業不景，「家人提及有這個計劃，就想不如離開香港，看有無新機會」。對比林祉宏，莊麗華表示更大原因是想跳出舒適圈，「以前在香港做暑期工都傾向商業，想着還年輕，何不到新環境試新工作」。

「愛冒險」「離家近」 片面理解下北闖

「知道政府一直有宣傳，而且大學時也聽過內地同學談到家鄉生活，加上我自己蠻喜歡冒險，所以對新環境生活和工作一直感興趣」，聶子琦道。現時與聶子琦一起在深圳的楊智豪，則一開始便一心想到內地工作；楊智豪本身在英國念國際商務（International Business），返港於城大進修市場營銷學碩士，一來讀書時學習中西商業文化差別，二來覺得自己有港、英生活和工作體驗，獨缺內地經歷，「我想填補這個空白，很慶幸能抓住今次機會，滿足到自己想了解內地的渴望」。

因為陌生，所以好奇，4人不諱言參加計劃前對「大灣區」的認識片面。「會知與中港融合有關，但都是從媒體報道了解，認識有限」，楊智豪道；聶子琦則是透過大學功課理解，知道國家會投放大量資源支持大灣區，「但都是很宏觀的認識」。林祉宏也直言最初對大灣區了解不多，只聽說在創科、IT、電商等產業發展不錯。

不過選擇到大灣區，除了好奇，「近」也是一個考慮。莊麗華以曾在英國做交換生為例，「坐十幾小時飛機，還要適應時差」。林祉宏也說於大灣區工作「在屋企及生活上顧慮會少很多，（通關後）放假返香港找朋友食飯都方便」。近也不僅是距離，語言、飲食習慣、生活環境甚至天氣的相近亦很重要，聶子琦笑稱：「大灣區起碼用中文。」

4人現時在各自崗位任職已一個多月，由霧裏看花到撥開雲霧，他們看到了高於「有工返」、屬於自己眼中的大灣區機遇。

發展規模非港可及 空間大選擇多助思前途

林祉宏現時在新地學習工程管理，跟進廣州兩個大型綜合項目，「雖然說是起樓，但其實是商場、寫字樓、住宅綜合體，一個項目有齊不同工程，換了在香港就很難接觸到這種開發規模，可能只有大灣區才有這種機會」。林祉宏承認，來廣州之前較少思考「前途」，但現在他會願意探索這份職業的發展，「當自己接觸到的東西比留在香港多，事業發展也會快很多。當然，認識大灣區才一個月，說一定留低是騙人，但肯定會是我一個思考方向」。

「我覺得最重要是大灣區提供很多選擇。」莊麗華過去沒接觸房地產，純粹抱着對新事物的憧憬而來，現在覺得也符合當初預期，「如果早些知道，可能當日會更快下決心選擇來大灣區發展」。她說大灣區發展空間大、選擇也自然多，「但如果不先行過來，所謂機遇只會很片面」。

預料灣區發展蓬勃 早來着先機

「獲匯豐聘請，是打開一道門；到深圳工作，是看到一條路。」楊智豪的目標十分明確，希望成為成功的客戶經理（Relationship Manager）。他說去深圳之前，覺得大灣區就像當年經濟起飛的香港，處處機遇，因此能夠到深圳見識，就像開啟了機會之門；而在深圳工作接觸和學習到的經歷，令他更相信大灣區經濟體量會愈來愈大，個人財富增長，財富管理的需求會增加，自己邁向目標的道路也更清晰。

楊智豪說在深圳看到前路，聶子琦則認為是贏在起跑線。他說來深圳之前是隔岸觀看大灣區潛力巨大，現在自己身處變化洪流，體會更深，「我會更認同大灣區日後發展一定厲害，以後會有更多人前來，而自己能快一步先到這裏，提早建立人脈，就能夠比其他人更快掌握利器，贏在起跑線」。

港人商貿服務有優勢 與內地同事互補

機遇伴隨的是競爭，與內地年輕人同台較量，4人仍胸有成竹？「我覺得要看行業。」莊麗華不否認香港年輕人在IT行業可能未必有優勢，但說到商貿、服務業，「我們在critical thinking（批判思維）、problem solving（解難能力）方面仍然很強，在這些職位便有優勢」。

楊智豪與聶子琦則對所謂優劣另有看法。楊智豪現時負責個人銀行業務，聶子琦則主要處理中小企業務，兩人既有機會接觸內地客戶，也要照顧香港和外籍客戶，「例如我做櫃台，接待香港客戶時他們會更有親切感，接觸內地客戶，用普通話溝通就需要他們包容」。聶子琦亦說，劣勢可能是語言，但他認為這並非優劣，因為大家是一個群體去工作，與內地同事更多是互補。「尤其我們做前線，與內地同事在工作差異上彼此互補，再把這份經驗帶回香港，我覺得這就是中港融合」，楊智豪補充。

不怕無現錢只怕無電 網購外賣「縱」懶人

灣區工作亦離不開灣區生活，經過一個月體驗，他們表示廣州與香港言語相通，而深圳與香港也關係密切，香港人開的茶餐廳、港資商場比比皆是，城市差異小，適應起來也很快。說到與香港不同之處，林祉宏覺得廣州人生活節奏較慢，莊麗華就驚歎於城市地方大，馬路闊。

至於內地上網，林、莊稱現時使用一卡兩號數據漫遊，上網基本不會有什麼問題，而且公司有電話費補貼，所以很方便。而內地電子支付的發達令4人感受最深，「在內地你不會怕忘記帶錢包，但肯定怕手機沒電」，聶子琦衝口而出；電子支付的便利也造就了林祉宏和莊麗華的「懶」，雖然初來乍到未辦好銀行卡，頭幾天未能使用電子錢包會有不便；莊麗華還說不少手機程式要實名認證登記，剛開始也會覺得麻煩，但現在他們都不禁直呼「網購、外賣，太方便啦」。要說不習慣的話，林祉宏唯一抱怨的是：「燒味飯都係香港好食。」

4名港青藉着大灣區青年就業計劃感受「有工返」以外的機遇，與此同時，他們的僱主又對這批新血寄予什麼厚望，敬請明天繼續關注大灣區青年就業計劃僱主篇。

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