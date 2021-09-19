電動車鋰電池湧現 全球頭痛 港回收商預留土地拓展業務

稱靠出口處理非可持續方案

位於環保園的香港電池回收中心，其董事長龐傑稱，香港目前已有逾1.8萬輛電動車，由4000公噸鋰電池提供動力，已需逐步更換，長遠若香港80多萬車輛全轉為電動車，就會有約20萬公噸鋰電池要處置。他說近年外國陸續對洋垃圾落閘，廢鉛酸電池或鋰電池出口並非可持續的處理方案，故投資接近1億元在環保園建立現代化廠房，將鉛酸電池外殼打碎成膠粒，去除電池內的鏹水並抽出鉛，再以400℃高溫製成每個半公噸的鉛錠，出口到各地生產鉛酸電池，整個過程全自動，平日廠房只需數名職員維持運作。

為達至碳中和目標，各國均推動電動車普及化，每輛電動車使用大量鋰電池，若處理不當，電池所含有毒重金屬不但污染土壤和水質，更有爆炸風險。龐傑說全球仍頭痛如何處理將來大量湧現的退役電動車鋰電池，而內地已有廠商成功回收及處理鋰電池，據他了解，內地一家回收商計劃未來10個月內開設6家鋰電池回收廠。他說，環保園的電池回收中心佔地約10萬平方呎，可在兩年內於預留土地開設鋰電池回收設施，以應對未來電動車迅速普及。

2030前料1200萬噸廢鋰電池「退役」

英國《衛報》上月報道，預計到2030年全球會有1.45億輛電動車，此前將有1200萬公噸廢鋰電池退役，如妥善處理，可電池中抽取有用金屬如鋰、錳、鈷和鎳等，不過目前全球仍在探討回收機制。

（城市保育）