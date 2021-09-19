業界：每年萬噸廢鉛酸電池不知去向 疑涉走私出口 促推生產者責任制

環保署回應稱，隨着政府推動電動車普及化，未來「退役」鋰電池數量將大增，爭取未來幾年就電動車退役電池推行生產者責任計劃立法，但未有正面回應會否向入口鉛酸電池徵費。

明報記者 馬耀森

環署：爭數年內管電動車廢電池

環境局長黃錦星上月在立法會回應議員質詢時承認，環保署於2017年檢視廢鉛酸電池數據時發現出口量和估算生產量有距離，顯示有非法出口活動，故加強打擊非法收集和出口活動。他說，本港廢鉛酸電池出口由2017年1200公噸上升至2020年7000公噸，加上本地處置的700公噸，認為與本地產生廢鉛酸電池相若。環保署回覆本報查詢時重申局長的數據，表示相信現時本港沒有非法出口廢鉛酸電池的嚴重情况。

環署：料無非法出口嚴重情况

香港電池回收中心董事長龐傑認為政府低估本地產生廢鉛酸電池量。他蒐集了內地、台灣、新加坡等地的官方數據，每年人均產生的廢鉛酸電池介乎3.3至6公斤，估計本港與擁有60萬部車輛的新加坡相若，當地人均鉛酸電池產生量為4公斤，以此推算，本港每年產生約3萬公噸廢鉛酸電池，較政府估算高出約2.75倍。

香港汽車會會長李耀培表示，政府對廢鉛酸電池產生量一直「靠估」。他說全港約有60萬部私家車，每年約三分之一需要更換鉛酸電池，而餘下20多萬部主要是商用車，每年更換一次容量較私家車大一兩倍的電池，以此推算全港車輛每年產生的廢鉛酸電池約1.4萬公噸，加上政府估計各行業產生的4000公噸廢鉛酸電池，合共1.8萬公噸，較政府估算高1.25倍，扣除每年7700公噸出口和本地再造廢電池，仍有約1萬公噸廢鉛酸電池不知去向。

可處理4萬噸 回收中心去年收700噸

位於屯門環保園的香港電池回收中心於2019年9月啟用，是本港少數可於本地拆解及處置廢鉛酸電池的廠房，每年最高可處理逾4萬公噸，但去年僅收集約700公噸，大部分來自企業包括香港飛機工程公司、電訊公司等。龐傑認為，廢物產生者應負起污者自付責任，但政府打擊不力，以致大批廢電池經走私出口。

入口電池倡貼標籤 確保妥善處理

龐傑稱，廢鉛酸電池問題未解決，本港推動電動車普及化，將來廢鋰電池產生量必然大增，但本港最遲到2035年才會停止新登記燃油私家車，換言之未來10至20年仍會產生大量鉛酸電池，質疑出口是否最佳處理方法，加上有大批廢電池不知去向，認為除了加強執法打擊走私，以及在每個入口電池貼上二維碼和無線射頻識別芯片的標籤作專屬證書，確保每個電池在「退役」後獲妥善處理。

李耀培稱，政府推算電動車普及，未來十多年電動車數量將快速增長，會產生大量廢鋰電池，認為政府應及早為處置廢鋰電池制訂生產者責任制計劃，在廢鋰電池大量湧現前應完成立法規管。另外，他促請政府加強執法，杜絕走私酸鉛電池，以及向本地處置廢鉛酸電池的回收商提供補貼，以鼓勵本地回收再造。

（城市保育）