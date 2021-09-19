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港大研12歲以下打科興 劉宇隆：不足一天百人稱願參與

【明報專訊】衛生署轄下的聯合科學委員會建議青少年減至打一針復必泰，新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨解釋，本港青少年針後心肌炎機率較高，可能因體型較外國青少年小，或需調校劑量，正積極觀察和研究。青少年接種科興方面，港大團隊繼早前招募中學生作研究，現正準備再招募12歲以下小童參加，港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆稱，不足一天已有100人表示希望參與研究。

抵英少年陽性 康怡K座強檢

本港昨增5宗輸入新冠病毒個案，全部已接種兩針，一人為菲律賓抵港外傭。另外，一名居於鰂魚涌康怡花園K座（9至16室）的16歲男子，9月6日往英國，16日出現病徵，驗出陽性，上述地點納入強制檢測公告。

劉澤星昨在商台《政經星期六》被問青少年減至打一劑復必泰的效用時，他說「所有的疫苗都一定有點作用，無可能無用」，而英國及挪威青少年都只打一針。就本港青少年針後心肌炎機率較高，劉稱可能因體型較外國青少年小，或需調校疫苗劑量，正積極觀察和研究。

劉澤星：少年心肌炎多 或因體型遜外國

就科興疫苗，劉澤星稱正向科興、內地，及智利、印尼及柬埔寨等國家取青少年接種數據，正了解青少年接種科興的安全性及成效。公務員事務局長聶德權昨在社交網站稱，港大團隊準備招募12歲以下小童接種科興作研究。劉宇隆向本報稱，前日起向港大「青少年2019冠狀病毒病疫苗研究」（COVA）參與家庭查詢，會否有意參加12歲以下兒童接種科興的研究，不足24小時已有100人表達希望參與，團隊正構思研究計劃。

醫管局疫苗過敏安全門診排期一度排到2029年，劉澤星昨稱經努力下情况已改善，希望因過敏史擔憂能否接種的輪候者最遲本月底可見醫生，亦希望能盡快處理打首針後不良反應個案。

劉續稱，風濕科病人感染新冠病毒後併發症和死亡風險都較高，但醫管局近期抽樣查類風濕關節炎病人情况，發現僅四分之一接種了首劑，他希望其餘四分之三能盡快接種。

瑪麗醫院內科顧問醫生李國維稱，血液科非癌症病人如貧血、出血問題或血栓塞的穩定患者都應接種疫苗；正服抗凝血藥者也可接種，但要用較長時間按壓針口止血；正化療或接受移植的癌症病人則建議延遲接種，有外國研究稱部分免疫功能低的病人即使在治療後半年接種都未必有效。

（新冠疫情）

相關字詞﹕劉澤星 劉宇隆 港大醫學院 科興疫苗 復必泰 新冠疫苗

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