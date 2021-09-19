下月未打針赴英須隔離10日 港針或不獲承認

英國最新公布，下月4日凌晨4時起更改國際入境規定，現時英格蘭採用的紅黃綠3級制將只保留紅色名單，抵英前10日到過紅色名單地區者，除有英國居留權者外不可入境，包括菲律賓、泰國等60多個地方，當中土耳其、巴基斯坦、馬爾代夫、埃及、肯尼亞、斯里蘭卡、阿曼及孟加拉8國周三（22日）起會剔出紅色名單。

新制認可17地疫苗計劃 不涵港

英國政府7月中更新入境地區名單，現時香港屬綠色名單，即從香港入境英格蘭毋須隔離，但修改制度後，若抵英前14天已完成接種疫苗可毋須隔離，未完成接種者抵英後則要自我隔離10日，並在第二日及第八日接受病毒測試。不過，參考英國政府最新資料，在港接種復必泰並不符合完成接種疫苗的規定，因新修訂只承認英、美、歐洲批准的疫苗計劃，以及日本、韓國、台灣、馬來西亞、澳洲等17個國家及地區的阿斯利康、復必泰及莫德納疫苗，並要提供相關衛生部門證明。

英識教育創辦人陳思銘表示，修改制度對香港學生赴英有一定影響，例如當地學校需為學生安排隔離地點，學生也要提早出發，不過英國之前曾要求香港入境者隔離，學校已有相關經驗。至於現時在英讀書的香港學生，陳思銘稱，若港英防疫措施維持不變，留學生一來一回須隔離31日（在港21日、在英10日），相信留學生放假未必選擇返港。

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