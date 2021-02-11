認外傭檢疫位難搶 羅致光：換我發噩夢 今煞停政策短期不加額 中介轟欠諮詢「閉門造車」

稱朝朝需親友幫手如折磨

政府近日每朝9時開放50個竹篙灣檢疫名額，讓申請人預訂給在當地打針的外傭入住，相關安排今起暫停。羅致光昨日在商台《政經星期六》表示，計劃原本希望讓市民提早申請，後知道申請人要每日9時搶名額，壓力很大，因估計有數以千計外傭要來港，但每日只有50個名額，成功率很低，若每日都訂不到名額，失落感會很重，「好多家庭最慘係要搵埋姨媽姑姐，一齊約好9點上網幫手（搶名額），好辛苦，日日都咁，有人批評係折磨，我都覺得係」。

憂多人來港風險增

倘計分「出年都搞唔掂」

羅又說，安排外傭來港有很多流程，包括做核酸檢測、驗身、訂機票和酒店等，「我想像如果我係佢哋（申請者），都會發噩夢」。他說，有意見認為政府可推出計分制，讓有需要者優先申請外傭來港，但定優次不容易，「出年1月都搞唔掂」。

羅表示，政府之所以每日推50個名額，是因擔心若同一時間太多外傭來港，染疫的人也會很多，觸動熔斷機制，早前已有兩間航空公司因熔斷被禁飛，「如果國泰都守唔住，就想飛來都飛唔到」。

羅續說，從8月30日至9月7日有200名外傭來港，當中14人染疫，確診比例約7%，較菲律賓當地確診率和其他國家抵港確診率都高，「可想像風險有幾高」，到9月8日起開始有好轉，至今約5%新抵港外傭確診。

業界倡輪候制計分制

香港僱傭公會主席陳東風表示，政府日前每日推50個名額，不少外傭中介人手少，要僱主幫忙上網申請名額，但部分僱主是長者，上網較慢，即使每日有名額，他們也會長期申請不到。他說，上月已公開提出政府應設輪候制度，「例如今日50個名額申請晒，我排第60，聽日可以畀我優先」。他說，日前再去信勞工處提出相關建議，但當局未有正面回應。

陳東風批評，政府在推出訂房安排前未充分諮詢中介和僱主，「（政府）閉門造車，社會吵到拆天先發噩夢，係本末倒置」。他又說，不認同推計分制很困難，雖然會有人不認同政府所釐定的優次排序，但有制度較沒制度好。

明報記者

（新冠疫情）