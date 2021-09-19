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課室裝鏡頭被指侵私隱 浸大：試「智慧教室」 未啟用

【明報專訊】香港浸會大學最近有學生發現教學及行政大樓（AAB）708室有3個鏡頭，其中兩個鏡頭面對學生。浸大編委其後走訪校園多個大樓的課室，發現AAB503室亦有鏡頭面對學生，「或會侵犯學生私隱」。浸大回覆稱，正籌備推出「智慧教室」試驗計劃，在16個課室「提升視聽教學設施，包括在課室加設鏡頭」，鏡頭目前尚未啓用。

稱提升視聽教學 可實時互動

浸大編委報道，曾到逸夫校園、善衡校園及石門校園各大樓的課室觀察鏡頭安裝情况，發現教學及行政大樓503室（AAB503）亦有鏡頭面對學生，而思齊樓721室（DLB721）則有一個面對熒幕的鏡頭。

浸大稱，為進一步提升網上及混合教學模式成效，加強在面授與網上課堂同時進行師生互動，現正籌備推出「智慧教室」試驗計劃，在16個課室加設鏡頭、改善音響等，讓視像遙距上課的學生除可看到講師，還能實時參與課堂討論。校方稱網上課堂只供該科師生登入及參與，惟本報查詢哪些課室安裝了鏡頭，浸大並無回應。

浸大編委：裝後諮詢 耐人尋味

校方補充，校方將舉辦工作坊，讓教學人員熟習新的教學設施，並於未來兩個月諮詢教學人員和學生收集意見，亦會確保有關安排符合《個人資料（私隱）條例》的規定。浸大編委報道中形容：「鏡頭完成安裝後才諮詢師生，用意耐人尋味」。

相關字詞﹕鏡頭 浸會大學

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