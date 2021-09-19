蕭澤頤批「選擇性失聰」 記協：官員才是

拒透露支聯網頁何處違法

蕭澤頤昨出席結業會操後見記者，被問到要求支聯會網頁下架，網頁上什麼帖文涉嫌違法，為何不只是要求將涉嫌違法的元素下架，而是整個網頁下架。他稱不便透露詳情，根據《港區國安法》，支聯會不應公開警方信件內容，這樣有可能違法。

被問警方要求支聯會網頁下架，可否理解為支聯會對六四事件的看法不符合現行法例，而市民悼念六四又是否合法。他說，就支聯會網頁下架一事不便透露詳情，任何團體如網頁有危害國家安全的資料，警方可依法要求立即下架。

他沒回應市民悼念六四、喊「平反六四」是否違國安法，稱警方尊重市民遊行集會自由，但會就有關申請評估風險，包括有否危害國家安全、公共安全和秩序等。他又不點名批評有團體拒交資料，並公然到警察總部做「抗爭騷」，這只會令警方更快拘捕他們。

被問記協無倡「人人做記者」

蕭：大家眼睛雪亮

此外，對於鄧炳強早前建議記協公開會員名單，警方會否調查記協，蕭澤頤沒有回應。他重提早前有13歲小朋友參與採訪，質疑記協是否應關顧他，而不是倡議「人人做記者」。

有記者追問稱記協無提倡「人人做記者」，警方是否有誤會，未來會否溝通。蕭澤頤稱「有無誤會呢，我相信大家眼睛雪亮嘅」，他歡迎與專業記者溝通，但稱一些不專業或以政治凌駕專業的傳媒工作者，他們應檢討。

記協昨回應稱，注意到蕭的批評內容與保安局長數日前言論幾近同出一轍，重申「無稽之談，不會因反覆背誦而忽然鏗鏘。可惜的是，官員似乎不解此理，一而貫之無視回應，恍若選擇性失聰下重彈舊調。人貴在自重，盼各官員細思」。記協又羅列過去就新聞界權益發出的聲明，涉及多個不同媒體，包括《大公報》、《東方日報》、中通社、《環球時報》、無綫新聞等。