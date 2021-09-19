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30周年展籌備未停 負責人盼啟發港人「可做什麼」

【明報專訊】職工盟前景未明之際，仍在網上徵集物品及個人故事，作30周年展覽之用。該展覽負責幹事稱，職工盟會否解散仍是未知之數，期望本月可辦展覽，是為了告訴大家要繼續堅持做想做及要做的事，而今次展覽主題是「序」，既預示一個開端，亦盼帶出相聚、敘述之意，「希望大家看看職工盟過去在低潮時做過的事，然後想像自己如今可做些什麼」。

以「序」為主題 盼相聚敘述

職工盟30周年展覽負責幹事林小薇稱，去年職工盟30周年本應有一系列活動，因疫情沒成事，今年7月構思辦30周年展，主題是「序」，既預示是一個開端，亦盼帶出相聚、敘述之意，「今日香港很多團體解散，很多人移民，很多離別，但我們想說這種離別並非永別，我們倒是突出重聚這個信息」。

是次展覽主要分兩部分，一是2019年至今變化，二是職工盟歷史。林說，想借職工盟講香港的故事，藉市民捐出零碎的物品，與公眾一同勾劃香港記憶。展覽既有工會抗爭面貌，亦有些生活事物，例如有隻理髮店捐出的匙羹，那是政府一度禁堂食時，理髮店開放讓工人入內食飯時用過的匙羹。

林又說：「職工盟成立至今經歷過高低潮，都是香港人的故事，現在縱是低潮，大家很迷惘，但我希望大家看看職工盟過去低潮時做過的事，然後想像自己可以做些什麼。無人知道何時可以重聚，正如2003年時無人知道會有2014年雨傘運動，2014年傘運完亦無人料到有2019年反修例運動。」

林形容職工盟的成立是「時代的任務」，八九民運後職工盟於1990年誕生，討論獨立工運、主權移交後工運角色，職工盟多年來只是貫徹成立時理念，既是勞工團體亦是政治團體，關心勞工議題，亦是由打工仔角度參與社會事務。

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