職工盟蒙兆達辭職 因安全考慮離港 李卓人妻：解散如「白頭人送黑頭人」

本月10日表明無打算解散職工盟的蒙兆達昨於facebook稱，日前離港，昨正式辭任總幹事，「萬分抱歉，未能跟戰友一起，為工盟走完最後一程」。他說社會形勢急劇惡化，「個人面對的政治風險迫在眉睫，基於安全考慮，不得已作出緊急離港決定，一種強大力量，逼使我必須在總幹事和爸爸兩個身分之間，作出痛苦和無奈的抉擇」。

嘆剩親建制工會 工人難發聲

鄧燕娥稱，上周探在囚的李卓人時仍未有職工盟商討解散一事，她與李想過職工盟或解散，沒想過來得如此快，相信他會很傷心，「感覺有如『白頭人送黑頭人』，我無想像有生之年會見到職工盟解散，我有份生它出來，所以尤其痛心」。鄧又稱，30年前香港尚有獨立勞工團體爭取有薪分娩假、欠薪保償基金等，日後只剩親建制工會，工人難發聲。

對於《大公報》指職工盟相關的亞洲專訊資料研究中心26年來收受歐美多國1.18億元「黑金」，身兼中心董事會主席的鄧燕娥稱屬「無稽之談」，又說亞專與職工盟無關係，從無接收職工盟教育基金逾1300萬元的結餘。職工盟主席黃迺元表示亞專與職工盟並無關係，無法評論亞專事宜。

大公稱關聯團體收歐美「黑金」

職工盟：兩組織無關係

警務處長蕭澤頤昨被問有無查職工盟時無正面回應，但稱一些人或團體有否違法，他們心中有數，如有違法要預期警方隨時會找他們，又稱對任何違法行為一定會追究，「有些團體自己說沒違法，自圓其說、自我催眠，這對於他們已違法的行為是毫無幫助」。

羅致光：收信應交「無犯國安」資料

勞工及福利局長羅致光昨向記者稱，職工盟非按《職工會條例》登記，不便特別評論。他在商台《政經星期六》稱，本月約10日知相關消息，已和對方接觸。

至於會否檢視已登記工會有否違反《港區國安法》，羅稱「一定是我們的責任」，若收到投訴，職工會登記局會跟進，或需取資料，「如果收到（登記局）信件的工會，不需要太過自我保護，你有話就講、有資料就提供，我們想確保他們做的是否符合（國安法），要的是客觀資料，不是只回答我話『我哋無犯（國安法）』，這並無作用，要告訴我你做嘅嘢點樣無犯（國安法）先至有用」。