失車逃走撞四驅車 警拔槍拘3人

被捕兩男一女中，27歲姓關男司機涉嫌狂亂駕駛、擅自取去交通工具、藏有工具可作吸食毒品用途及未能提供身分證明文件被捕；38歲莫姓女子及18歲周姓男子涉嫌協助及教唆他人擅自取去交通工具及藏有工具可作吸食毒品用途被捕。租車公司男東主及兩男一女職員（24至49歲）報稱頭暈不適，送往仁濟醫院治理。

失主駕車到場質問捱撞

涉案貨車早前被人租用後偷走，車主上周三（15日）向警方報失。前晚租車公司姓黃東主（49歲）收到消息，指被偷貨車會到縉庭山接搬屋生意，於是駕駛四驅車，載同兩男一女職員，於深夜11時許到場。黃發現該報失貨車尾板打開，正準備上落貨，於是報警，並駕車上前質問。

警方新界南衝鋒隊一輛警車接報趕至，停在屋苑車閘阻擋出口，貨車司機見狀與一男一女跳上車，未及收回尾板即開車，先撞開四驅車，再高速倒駛出閘，從警車與車閘之間罅隙衝出。貨車倒車後擬轉出國瑞路時失控，尾板撞向行人路旁山邊一個沙井口，司機企圖駛前逃走時，警車衝前將之截停，兩車迎頭相撞，3名警員立即跳下拔槍戒備，喝令貨車上男女下車，將3人制服拘捕。

警方封鎖現場調查，在貨車上搜獲懷疑吸毒工具，其後召來緝毒犬，並將3男女押返貨車旁協助搜查。