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肌萎童做手術 網民助「召喚」C朗送鼓勵

【明報專訊】患脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的10歲童吉吉因脊柱側彎嚴重，壓住肺部，令肺功能變差，急需在本月27日接受脊柱手術。吉吉是足球迷，最愛曼聯及球星基斯坦奴朗拿度（C朗），儘管行動不便，他仍盼有朝一日可走路和踢波。母親吳太為鼓勵吉吉，託朋友聯絡曼聯及C朗，盼愛兒手術前獲偶像祝福，不少網民響應，紛紛在吳太的Instagram（Ig）留言「tag（標註）」C朗。

脊柱屈曲壓肺 盼如常人走路踢波

吳太對本報稱，吉吉半歲時發病，其後確診SMA第一型，頸部乏力，不能轉身，現要坐輪椅，需戴呼吸機及以胃造口進食。吉吉年初覆診發現脊柱病情惡化，「屈曲到80幾度」，有一邊甚至壓住肺部。吳太解釋，由於兒子的肺已較一般人弱，「無得揀，一定要做一個全身麻醉手術」，風險甚高。

吉吉行動不便，看電視是主要娛樂，小一起熱愛足球卡通片，「畀佢睇《足球小將》，睇完卡通片，可能睇電視、體育消息報道足球，佢都好鍾意睇，見到入波會哎呀咁叫」。吳太說，吉吉曾講過若可如常人行走，他很想踢波，「雖然知道自己無可能，但我哋會畀佢鼓勵。佢有問我幾時可以行到，行到可唔可以畀佢踢波，我哋會畀希望佢」。

母聯絡曼聯 獲領隊回信

上月中，吳太為鼓勵快要做手術的吉吉，找朋友寫信給曼聯，盼獲曼聯及C朗鼓勵，在手術前給他驚喜，最終獲曼聯領隊蘇斯克查回信稱：「我們只能靠想像感受這對你及你家人而言是多困難，希望我們短短幾句能為你這段困難的日子，給予情感上的鼓勵。」

收信後，吳太仍希望繼續發動網民力量，在Ig發布吉吉影片，盼C朗親身鼓勵吉吉，「知道係奢望，我都有同吉吉講，C朗follower（追隨者）有3.4億啊！不過作為媽媽都好想嘗試，希望帶來一個希望。估唔到最後有咁多人一齊tag（C朗），我哋已經好感動！」

相關字詞﹕C朗拿度 曼聯 脊髓性肌肉萎縮症（SMA）

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